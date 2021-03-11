宥勝全家住露營車不禁慾　兒女下層睡覺　兩公婆照舊恩愛

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38歲台灣男星宥勝（王宥勝）和妻子蕾媽（林宜嫻）結婚六年育有一對寶貝兒女，在去年（2020）賣掉豪宅以露營車為家，一家四口環島八個月後，終於決定「半定居」台中。宥勝近期談論夫妻相處之道，坦言「理解、溝通」最重要，更大方透露一家人緊密在車上生活時與妻子的親熱方法，嗨曝車震「也是另一種情趣和刺激啦！」

根據《中時新聞網》報導，宥勝近日出席露營車上市記者會，被問起福原愛與江宏傑婚變一事，他尷尬笑回：「他們應該多去露營」，因為夫妻間最重要的是溝通和理解：「要好好聽對方說話」，雖然一家人露營車旅行期間也曾吵架，甚至他還被蕾媽趕走，但他由於車和錢包都被扣留，只好晃一圈再摸摸鼻子回去。

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如今一家人定居台中清水，宥勝租了一塊地決定蓋行動木屋，而孩子進學校讀書，偶爾還是會看到露營車就想出去玩，但現在適應良好，而他回憶過往一家四口在車上生活的日子，笑說雖然車上什麼都有，但唯獨沒有廁所，有次女兒想要上大便，情急之下只能拿弟弟的尿片接住。

至於夫妻倆會不會因此失去兩人世界，無法恩愛？宥勝笑回，車震時「小孩都在下鋪，我們在上鋪，下面隔音超好，不會吵到小孩，車子也非常舒服！」至於車內空間會不會影響發揮，他則表示是另一種情趣和刺激。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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