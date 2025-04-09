張栢芝被野生捕獲 隨手送粉絲「一厚禮」網民羨慕：太寵粉了吧！
撰文：聯合新聞網
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現年44歲的張栢芝，之前因身體亮紅燈而短暫停工休息，沒想到卻爆出懷有第四胎，即使本人面對流言始終未回應，但仍然展現親民的一面。近日就有網友女粉絲在街頭偶遇張栢芝，沒想到竟得到一條項鍊。
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畫面中可見張栢芝穿搭簡約，以紅色上衣搭配金色長裙，身形依然纖細，狀態維持的相當完美。而粉絲鼓起勇氣向戴著墨鏡的張栢芝打招呼時，張栢芝竟然當場翻起手上的包包，隨後拿出一條項鍊送給對方，讓該粉絲又驚又喜。
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而張栢芝大方送禮的影片曝光後，在網路上掀起熱議，網友紛紛留言：
「什麼神仙運氣」
「這大方的大美女能不能讓我偶遇一下」
「她還是那麼漂亮」
「太寵粉了吧」
「我也想偶遇張栢芝」。
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