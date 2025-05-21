袁詠儀曾因魔童要求「換媽媽」崩潰　學張智霖這樣做修補親子關係

袁詠儀出道多年，她最為人津津樂道的除了是她和張智霖的神仙愛情之外，還有的就是她的敢說敢言，一點就炸的脾氣，是圈內出了名的真性情藝人。



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袁詠儀和張智霖婚後育有兒子張慕童（魔童），雖然這些年來張智霖夫婦都盡量讓兒子遠離閃光燈和媒體的鏡頭，但大家還是偶爾能在他們夫妻倆口中，或張慕童的個人社交帳號上得知他的消息。近日，袁詠儀作客YouTube節目《絲打圍爐》時就有談到自己和兒子的相處。由於她出身警察世家的原因，所以她從小到大都十分自律，同樣也要求身邊人包括兒子的生活作息也必須要很規律。

袁詠儀揭張慕童對她一度出現了抗拒情緒。（YT@ChillGOOD TV）

張慕童向張智霖提出換一個媽媽的要求。（YT@ChillGOOD TV）

她談到自己有段時間和兒子的關係鬧得很僵，因為自己是比較嚴厲的「一言堂」性格，對家裡人要求也比較嚴苛，導致張慕童對她一度出現了抗拒情緒，甚至還向張智霖提出換一個媽媽的要求，她解釋雖然當時張慕童只有6、7歲左右，但作為媽媽的她聽到還是非常傷心的。張智霖當時看到她這麼難過，立馬提議說「沒關係，明天我做壞人，你做好人」。但搞笑的是，張智霖從來沒有做過壞人，因為總是「忘記」自己要做壞人，所以最後壞人依舊是袁詠儀來當。

也許是意識到自己的「虎媽」性格會導致和兒子的關係越來越熟悉，她後來也開始試著學張智霖和兒子相處的方式，耐心和兒子溝通，努力修補他們的母子關係。如今的她也將兒子視作獨立的個體，讓他做自己想做的事，還透露說目前兒子對編曲十分癡迷，作為父母的他們難免會開始擔心他的興趣愛好，在未來是否能讓他養活自己等。但袁詠儀卻認為，她和張智霖已經盡了做父母的責任，未來的路應該由他自己來走。

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父母不一定都是對的，學會聆聽孩子的想法很重要。每對父母都是第一次當父母，也許在很多方面都會做的不好不足，但愛能包容一切，也能戰勝一切。

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