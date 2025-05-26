中3紅白大戰｜黃博「曾志偉聲」唱《最緊要好玩》被指似大妗姐

《中年好聲音3紅白大戰》昨晚（25日）於翡翠台播出上半場。節目中，20名「中3生」將分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮！

經過四個回合比拼，白組和紅組暫時以2：2成績打成平手；值得留意的是，紅組在節目初段氣勢如虹，連續一面倒勝出頭兩個回合，令白組一度承受壓力，當中以隊長譚輝智最為「當災」，遭主持車婉婉連環抵死狂寸：「你返去檢討吓啦譚輝智」、「佢輸到面都青埋」、「還剩低幾多心跳！」

海兒與「戴珍珠耳環的少女」畫作完美融合。

黃博被稱為「女版獎門人」？

觀乎昨晚上半回合的賽果，不難想像比賽過程有多精彩激烈，但相信令大家最意外的，《中3生》除了唱功厲害，模仿及搞笑功力亦相當厲害，當中李金凱更被點名大讚「好玩得」。在「畫中有話」回合，紅隊及白隊將輪流派出隊員模仿《中3》四大常規評審（排名不分先後）肥媽、海兒、張佳添、周國豐，內容相當爆笑，除肥媽被封為「經常黑面嘅評審」、周國豐被寸經常「戴帽的男人」及畀分太手緊外，經常投入至忘我境界的海兒，則被紅隊隊長支嚳儀（支支）模仿其經典撒嬌口頭禪：「吔，好衰架！」成功炒起全場氣氛，海兒亦忍不住笑作一團。

周國豐讚黃博：你個嘴拼埋獎門人嗰度係perfect match！

該回合難度高的地方，是負責模仿評審的「中3生」，只能靠聲線及被AI名畫遮住的嘴仔去模仿評審，但黃博及李金凱照樣搶灘成功。李金凱以肥媽Tone、震住音唱出其經典名曲《嘥氣》，令當事人肥媽大為驚艷：「估唔到金凱咁好玩！」的同時，亦獲節目另一位評審谷婭溦大讚：「我覺得你真的做得很好，神情和嘴巴都能把肥媽《嘥氣》的氣勢弄出來。」

周國豐讚黃博：你個嘴拼埋獎門人嗰度係perfect match！

靚女海兒與名畫「戴珍珠耳環的少女」完美融合

至於負責模仿總經理曾志偉的黃博，全程以志偉招牌聲線獻唱許冠傑名曲《最緊要好玩》，感覺猶如曾志偉本人親臨現場般，因而獲封「女版獎門人」。事後車婉婉笑指黃博「沙煲咁大個膽」之餘，更笑指她「醜化」了獎門人：「你搞到我哋獎門人成個大妗姐咁，唔知你點同佢交代！」周國豐則佩服得五體投地：「我戥黃博擔心，你雖然貴為冠軍，但係你竟然敢玩！不過你個嘴拼埋獎門人嗰度真係perfect match！」而四位評審之中，以海兒與名畫「戴珍珠耳環的少女」最為完美融合。

白組除了模仿能力高，競賽表演亦相當有心思。劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁在「剛柔對戰」中合力獻唱的升key 版《You Raise Me Up》，三人以演戲劇形式獻唱，並分別以肢體動作及歌聲表達「Raise me up」主題。先由劉洋化身指揮家，指揮占士丁丁及王鄭浚仁做出MJ經典動作—45度身體傾斜，展現出三人的驚人默契，亦展現了丁丁及王鄭的驚人腰力及肌耐力。正當大家以為體形龐大的劉洋只負責指揮時，「劇情」出現驚人反轉，體重超過230磅的劉洋，壓軸做出「45度傾斜」姿勢，獲得全場如雷掌聲。劉洋獻唱完畢後笑言「腰部不適」，遭車婉婉搞笑反寸：「你條腰喺邊度？」劉洋則不甘示弱謂：「我是有腹肌的！只是六塊變成一塊大。」

雖然這個表演娛樂性豐富兼技驚四座，可惜卻因為太精彩，而令一眾評審無心聽歌，結果飲恨輸給紅隊。谷婭溦：「表演好有娛樂性，令我忽略咗你哋唱乜。」周國豐：「睇到懷疑人生，我以為睇緊身體檢查。」海兒：「你哋有升KEY，好可惜冇人聽你哋唱歌。」車婉婉最後笑稱劉洋或可成為台慶秘密武器：「可以搵人舉起佢。」

劉洋都做到呢吓真係技驚四座。