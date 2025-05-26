鄭秀文澳門演唱會尾場 為抗癌吳忻熹含淚打氣：加油，唔使怕！

天后鄭秀文（Sammi）在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行八場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」圓滿結束，昨晚尾場，壓軸表演嘉賓林保怡，二人合唱國語歌《演員》，他們私交甚篤，Sammi更笑言跟保怡學格價做師奶。

每晚演唱會「眼淚系列」環節，現場螢光幕都會播出一段Sammi與林保怡的劇場作引旨，昨晚二人終於在舞台上合體，全場歡呼。Sammi身穿Han Kjøbenhavn貼身長裙、佩戴HOUSE OF MALAKAI首飾華麗登場，宣布尾場表演嘉賓林保怡。林保怡透露逾十年沒有在舞台上演唱，非常開心。Sammi說：「超過十年？大家真係好有福氣。其實我同保怡私底下有聯系，會約出嚟食飯見面，我哋好啱嘴型，好好傾。」林保怡說：「我諗係緣份！」Sammi透露會向他請教演戲，亦很欣賞其生活態度，她說：「佢真係好down to earth（貼地），平時湊吓狗仔、買吓餸、格吓價，令我真係變咗師奶，知道邊度買嘢平。」

鄭秀文（Sammi）在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行八場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」。

Sammi落台換衫，保怡留步在台上笑說：「大家有冇諗過我嚟做嘉賓會唱咩歌？例如『如果⋯⋯』。」觀眾以為他唱《年少無知》立即起哄，他鬼馬地繼續唱「如果⋯⋯太多牛奶味」，結果他演唱英文歌《Better Man》。

Encore環節，Sammi繞場演唱《不要驚動愛情》時，見到觀眾席上最近積極抗癌的吳忻熹（前名吳文忻），立即停下腳步向著她唱歌，唱到「這份情像翅膀打開」歌詞時，指住吳忻熹說：「加油，唔使怕，天父愛你！」並一直對住她唱歌，而她就站在第一排跟住唱。Sammi唱到「生老病死 一起細數歌」後，緊握拳頭向她說「加油」，Sammi更一度哽咽抹眼淚。

積極抗癌的吳忻熹。

演唱結束，觀眾不肯散場仍繼續熱情地嗌encore，寵粉Sammi見狀再次上台。因為大會已收起音響器材，包括咪高峰，所以Sammi無法唱歌，她跑勻全場，向四面台觀眾揮手道別和鞠躬致謝。慶功宴上，Sammi接受台前幕後掌聲，大合照時表現興奮，八場澳門演唱會圓滿成功。

鄭秀文（Sammi）在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行八場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」。