張與辰成首位《中聲3》成員舉行粉絲見面會　約定端午節齊玩齊唱

來自馬來西亞的《中年好聲音３》亞軍張與辰憑着音樂唱作實力早於比賽前擁有一班忠實樂迷，直到《中聲３》比賽期間亦一直受到評審及外界高度評價，最終以大熱姿態勇奪亞軍，同時俘虜了大批粉絲。決賽當晚，粉絲們更合資送上價值5位數的足金金鏈作為祝賀禮物，足以可見張與辰人氣高企、倍受寵愛！

《中年好聲音３》亞軍張與辰。

唱作皆精的張與辰賽後火速收到不少工作邀請，更成為首位舉辦粉絲見面會的《中聲3》成員，預定於本月31日端午節正日在新蒲崗Mikiki與一眾「辰粉」（粉絲暱稱）近距離接觸，他不但會即場獻唱自己的之前的作品《不遠》，更會與幸運兒大玩應節遊戲和甜蜜合照，勢必吸引大量粉絲和顧客逼爆商場！

《中年好聲音３》亞軍張與辰。

《中年好聲音３》亞軍張與辰。