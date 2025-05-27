一日打工限定｜蕭正楠試做燒味師傅　化身斬料Machin大晒超強刀功

《一日打工限定》今晚（27日）第七集登場的，試做一日燒味師傅的蕭正楠（阿蕭），阿蕭自揭高峯期時，試過一星期吃了14餐燒味，一句道盡演員趕戲時的辛酸。阿蕭在節目中在真‧燒味師傅發哥指導下學習整叉燒、鵝、鴨、「有米豬」及斬料等；雖然每項都只是基本功，但不但步驟繁複、極需要技巧之餘亦是力的考驗，皆因當中涉及不少擔擔抬抬等搬運的工作，即使望落很簡單的將叉燒醃勻的工作，也是極考驗體力及耐力，皆因需時長之餘、叉燒的份量亦很多很重。

蕭正楠針黹功力還十分強。

屈機型顧家男

出名是圈中愛妻號的阿蕭，經常公開提及自己是家中「主廚」；而在學師過程中，阿蕭果然不負眾望大晒驚人廚藝及刀功！阿蕭除了輕輕鬆鬆就將一大塊燒肉「完美切開」，在學斬極考刀功的燒鵝時，也是一學即曉，手起刀落有晒姿勢之餘，整個斬鵝過程亦沒有出現任何碎骨，怎樣看也不像新手，難怪獲師傅給出九十五分超高分。發哥大讚阿蕭之餘亦忍不住八卦：「你成日喺屋企煮飯食嘅咩？你揸把刀揸得咁穩陣嘅。」阿蕭聞言即搞笑大晒自己愛妻一面：「咁我都有專人（意指黃翠如）train我喺屋企。」愛妻入血的阿蕭，除在學醃叉燒時謹記調味成份方便回家「還原」煮給老婆吃，還一早預訂親手製作的「有米豬」回家慰妻：「隻豬係我出門口之前有人嗌咗外賣㗎，嗌外賣嗰個人就係蕭太啦！」

學整有米豬。

蕭正楠落力搲撈搵奶粉錢？

除了刀功，阿蕭無論幫乳豬起骨、起油、用滾水淥熟乳豬、剪骨，甚至將釀滿米的乳豬仔縫合均做得頭頭是道，動作迅速之後、還懂得靈活地手口並用，連針黹功力都咁厲害，絕對是「屈機型顧家男」！發哥見到阿蕭天資咁高，亦忍不住流晒口水謂：「聽日留低電話俾我，你過時過節嚟幫吓手！」阿蕭則笑言要乘機賺奶粉錢：「賺多份糧好呀，可以多啲奶粉錢。」對於自己「另類才華」獲賞識，阿蕭笑言要開拍《12道蕭味》。

蕭正楠學做燒味師傅當日還發生了一段有趣的小插曲，事緣阿蕭走出廚房轉移到樓面賣燒味飯時，突然有一位叔叔走過去表示認識蕭媽媽，更向阿蕭手機上的蕭媽媽年青時的靚女照片作證，令原本專注工作的阿蕭突然亢奮起來，驚訝問道：「點解你識我阿媽㗎？你係我阿媽以前男朋友？好彩你冇追我阿媽啫，如果唔係你就係我阿爸嚟！」除偶遇Potential Daddy，阿蕭又遇到不少熱情街坊，眾人大讚「阿蕭燒味」快靚正之餘，更有人主動關心阿蕭升呢Daddy後的近況，相當有愛。

搬運燒豬。