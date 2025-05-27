刑偵12｜「斯文敗類」警司高鈞賢演技獲讚 囂張插褲袋細節位做足

《刑偵12》昨晚（26日）一集劇情圍繞丁洛風（林保怡飾）及張滿光（高鈞賢飾）兩大警司的角力，無論是「斯文型警司」高鈞賢的不可一世、機心及弄權，或是「爛仔格警司」林保怡的Mean爆反擊、絕不退讓及不屑嘴面、均是好戲連場！雖然是次並非高鈞賢首度演奸角，不過官仔骨骨的「斯文敗類」造型卻似乎是第一次，戴了金絲眼鏡、髮型Gel至一絲不苟的高鈞賢，獲網民大讚演技進步不少之餘，更獲網民一再激讚靚仔，有人更指高鈞賢劇中造型有黎明在電影《無間道III：終極無間》中的影子。網民：「高鈞賢其實幾型，第一代香港先生」、「啲戲好咗好多」、「演活咗斯文敗類神緒」。

首度演警司笑言升職很開心

觀乎已播出六集的《刑偵12》，高鈞賢（Matthew）為了張滿光這個斯文敗類角色確是花了不少心思，為了配合角色的不可一世，Matthew經常露出「狗眼看人低」的表情之餘，說話時更經常有意無意挺起胸膛兼傲慢插袋，配以「我膊頭啲花多過晒你哋全部夾埋」這類囂張度爆燈的對白，入型入格。高鈞賢接受tvb.com訪問時，透露以前雖然演過很多警察角色，但演警司還是第一次，笑言很開心「升職」之餘，並謂為了加強角色反差感，除刻意說話時斯文有禮，還為角色戴了金絲眼鏡：「個角色係表面好有禮貌，但其實個人好有計謀，同埋劇組設計咗我成Team嘅人都係著西裝，呢樣都幾特別。自己第一次睇劇本都覺得個角色幾乞人憎，但其實佢係一個幾好嘅警司嚟，做嘅嘢都係為警隊，只係份人有啲機心同過份上進啫。」Matthew又謂由於劇中與林保怡是同級，有不少對手戲，故開工前做了不少功課迎接新挑戰，例如參考了電影《Lord of War》：「因為呢套戲好多審問場口，個氣場唔想相比起保怡哥同振朗時有太大落差。」

高鈞賢為角色加插不少心思位。

被指婚後顏值Level Up

至於飾演張振朗次人格「阿賢」的吳業坤，在造型及演技上亦同樣吸獲大量好評。對於坤哥換了長髮造型、及以西裝上陣演繹溫柔又知情的阿賢，大部份網民極為受落，並大讚坤哥很多場口中的眼神溫柔得嚟又熾熱，演技亦絕對沒有被視帝張振朗蓋過，更有網民笑指坤哥結了婚後更加有型靚仔！網民：「坤哥今次演出令人眼前一亮，角色有發揮」、「最斯文靚仔又分析力強的角色，做得好好」、「演戲有潛質，不要放棄」、「今齣勁靚仔，西裝好型」、「成熟咗、Man 咗」、「嘩！結咗婚後靚仔咗咁多」。

呢堆表情係咪好撩交打？

臨時獲加喊戲依然揮灑自如

坤哥是次角色絕對是演技大考驗，除了扮演「似有還無」的次人格，還要扮演刑凱（張振朗飾）智慧與感性兼備的幕後軍師，二人雖然在多方面均抱對立立場，但由於是由同一個人分裂出來，故亦有不少同步場面，絕對考驗二人默契。據知，在第一集目擊曾嘉儀母親（吳香倫飾）被撞場口，感性的阿賢淚如雨下哭個不停，據巢導透露，該場喊戲其實是臨場才決定要加，但坤哥依然能在事前毫無心理準備的情況下順利完成使命，演技躍進度可想而知。

婚後除了事業得意，坤哥的運動之路亦似乎愈走愈順。2020年加入學習空手道的坤哥，去年開始已積極參加不同比賽累積經驗，並曾於「第十五屆全國運動會」香港運動員代表選拔賽獲得第四名。昨日，坤哥於社交平台分享指入選了香港空手道初級代表隊，並首度代表港隊出戰於烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽（AKF）選拔賽，並笑言於30+年紀加入港隊算是理想實現，坤哥留言：「有一日問師傅：『你估我三字頭仲有冇機會可以入到港隊呢？』除咗考黑帶，我哋亦都向着呢個目標進發。」他續指為了多點參加比賽汲取經驗，更曾膽粗粗參加了+84 個人男子組選拔：「好彩地畀我合符咗資格，雖然明知自己嘅水平未夠，而大家都話呢個級別好有可能會受傷。但如果唔去，唔知仲有冇機會可以代表香港出賽。」專誠請假9日出賽的坤哥，又謂比賽過後更感覺到自己的渺小：「雖然輸了但嗰種痛快是無可取代的，一日仲郁得我都會練得再好啲、下次再打得好啲，估唔到我都可以講一聲：『我係香港運動員』。」