明星孕婦寫真盤點　陳浩民幫蔣麗莎剃恥毛「她」全裸入鏡最大膽

近年來，許多明星媽咪紛紛拍攝孕婦寫真，展現懷孕時期的美麗與幸福。以下盤點5位明星的絕美孕婦寫真，這些明星媽咪的孕婦寫真不僅展現了她們懷孕時期的美麗，更傳達了對新生命的期待與喜悅，每一張照片都記錄了人生中珍貴的時刻，成為永恆的美好回憶。



一、粿粿

藝人粿粿懷胎9個月時，與老公范姜彥豐拍攝了一組溫馨的孕婦寫真，當時她仍保持纖細的四肢，身穿白色寬鬆T恤，手上還抱著娃娃，展現清新又可愛的造型。

二、趙孟姿

趙孟姿與老公許孟哲都熱愛海洋，2020年懷孕期間更大膽拍攝水下孕婦寫真，為寶寶安全著想，她出海時沒吃暈船藥，打趣喊，「在孕程中沒有吐，反而在拍攝潛水照時吐了！」不過，她也強調，拍攝前有徵詢過醫生意見，醫生評估後開出三個條件，「不能超過三米」、「不要閉氣太久」、「不要太累」，下海前也先檢查胎位是否在安全的位置，以及做胎心音監測與子宮頸長度確認有沒有早產跡象等等，才放行她拍攝。

三、佳娜

烏克蘭籍女星佳娜與來自馬來西亞赴台發展的男星祖雄結婚後，在懷孕第36週時完成了孕婦寫真拍攝，其中大尺度嘗試裸拍，兩人以全裸姿態僅以手遮入鏡，男方精壯體格與她火辣優美的身姿全被看光。

夫妻倆當時透露，會想拍攝裸體孕照，除了記錄孕期體態與狀態，再來就是時刻提醒自己，未來不管帶小孩多忙碌，也不可以荒廢自己，甚至推卸責任給小孩，還是要以年輕的我們為目標，持續維持健康生活方式，自律與健身維持體態，這樣才能以身作則給小孩最大的榜樣。

四、蔣麗莎

大陸演員蔣麗莎（Lisa）與港星陳浩民結婚超過12年，一共育有4名子女，特別的是，在她剖腹產下第4胎前，老公特地找來攝影師，記錄下生產前的20個小時。

其中一張照片中，陳浩民在浴室裡幫裸下半身的老婆剃恥毛，大膽尺度在當時掀起熱議。他事後受訪時強調沒有露點、沒有露毛，認為生過孩子的人都知道，這些都是過程。蔣麗莎則表示：

「每個女人生孩子，都需要剃毛……很多人都是讓護士代勞，第四胎生bb是老公親上陣，（他是）超級好奶爸。」



五、歐陽妮妮

歐陽妮妮2024年6月宣布與張書豪結婚，隔3個月便宣布懷孕喜訊，兒子已在2024年12月31日出生。她懷胎9月時曾曬出一系列，照片中夫妻倆甜蜜對視，展現了即將為人父母的幸福與期待。

