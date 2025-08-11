30歲女星宣佈結婚　閃嫁大10歲搞笑藝人：希望能一起笑著向前看

30歲日本女星二階堂富美與搞笑二人組「楓糖超合金」成員Kazu Laser（41歲）於10日宣布結婚。消息分別透過Kazu Laser的官方X及二階堂的所屬事務所官方網站發表。



在Kazu Laser的X上，刊登了兩人的聯名聲明：

「平日承蒙各位格外的關照，謹致由衷感謝。我，Kazu Laser，與二階堂富美，於此報告我們已經完成結婚登記。」



日本女星二階堂富美。（IG@fumi_nikaido）

聲明接著表示：

「畢竟我們兩人都很有個性，也有各自的堅持，有時難免會爭執，也會有沮喪的時候，但最後希望能一起笑著向前看，建立一個輕鬆、開朗的家庭。」



另外也向外界致謝：

「對於至今與我們有過交集的所有人，我們由衷地表示感謝。今後將比以往更真誠地投入工作，努力回應大家的期待。衷心希望各位今後也能溫暖地守護我們，這將是我們莫大的幸福。Kazu Laser、二階堂富美。」



日本搞笑藝人Kazu Laser。（X@kazlasersub）

此外，二階堂的所屬事務所官方網站也發表聲明：「二階堂富美已與楓糖超合金的Kazu Laser先生完成結婚登記，特此報告。今後她將一如既往地持續演藝活動，懇請大家繼續給予溫暖的支持。」最後補充：

「再次抱歉打擾，但由於此屬私人事項，懇請大家避免對其親屬進行採訪，敬請理解與配合。」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】