28歲嘻哈男神結婚一年接連生B　認定第二胎係男仔有望湊成好字

台灣嘻哈男神高爾宣和歌手芮德去（2024）年6月宣布結婚，10月底迎接愛女誕生，沒想到夫妻倆速度之快，女兒還不滿1歲，夫妻倆在台灣父親節前夕宣布迎來第二胎，開心表示：「本來就有計劃再生一個孩子來給姊姊做伴，雖然時間有比原本預期的提早了一點沒想到這麼順利！」高爾宣嗨喊「孝子來一枚」，許願第二胎是男寶寶。



芮德在IG曬出超聲波照，開心表示「88節，二寶爸」，她不僅曬出寶寶的超聲波照，更有和高爾宣視訊秀出顯示兩條線的驗孕棒，同時還有她挺肚的照片，看似已有4個月大，她也用女兒的口吻喊「我準備要當姊姊了」，相當俏皮。

芮德在IG曬出超聲波照，開心表示「88節，二寶爸」。（IG圖片）

被問到喜迎第二個寶寶的感想，高爾宣表示：「老婆第一時間告訴我的時候，我好像在外工作，是視訊給我看驗孕棒，當下很驚喜！覺得一切來得真快！」芮德笑說：

「因為月事都很準，這次突然沒有準時，我就大概心裡有底了，醫生說生完小孩短期內會很容易懷孕是真的，大家不要不相信！」



目前懷孕3個多月的芮德，預產期約莫在明年1月底及2月初，將是水瓶座寶寶，芮德透露：

「寶寶的小名要知道性別後才取，因為第一胎是剖腹生，所以第二胎也會剖腹產，這次懷第二胎的前1、2個月有低血糖的狀況，頭暈、身體很累，但沒有到孕吐。」



芮德提到，懷米玲時幾乎沒有不舒服，第2胎稍微感受到懷孕媽媽的辛苦，她也告訴自己要平常心，「因為媽媽的身心狀態很重要會影響到胎兒，這一胎基本上會多提醒自己注意身體狀況多休息放鬆」。至於家人反應，高爾宣笑說媽媽跟第1次一樣先尖叫，直說超開心，因為米玲的誕生，已經讓爸媽開心的不得了：

「媽媽每天都在陪孫女玩，爸爸知道也很開心祝福。」



芮德笑說：「爸爸第一時間知道後露出『哇塞』的表情，還稱讚我『妳怎麼這麼厲害！』」至於期待第2胎是女兒還是兒子？芮德表示：「只要寶寶健康，其他什麼都沒有關係，所以都好！」高爾宣認定第2胎應該是兒子，他笑說：

「已經想好如果是兒子的話，要幫他取名Bjorn (比約恩），是我看影劇《維京傳奇》裡主角的大兒子的名字，相當正氣的男子漢！」



