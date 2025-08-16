性感女星赴美出騷「彎腰解放比堅尼」網民讚笑容甜美封：人魚女神
台灣富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員禾羽（Kimi）近期受邀前往美國聖地牙哥，參與當地「教士台灣日」活動，代表台灣在舞台演唱多首歌曲，炒熱現場氣氛。演出結束後，禾羽也趁機享受美國行，並在社群平台分享酒店泳池的美照，吸引網友們圍觀。
禾羽曬出的照片中，她放下一頭深色長髮，站在泳池邊彎著腰，身穿藍、黃、橙色交錯的條紋比堅尼，胸前以金屬環裝飾點綴，肩帶和手臂綁帶自然垂落，展現慵懶又性感的氛圍。下身則是藍色系低腰三角褲，兩側鏤空編織設計，完美勾勒出她的纖細腰身和修長美腿。
照片中，禾羽半身浸在泳池水裡，臉上掛著甜美笑容，背景則是酒店露天泳池的夜景，整體充滿浪漫與悠閒感。她也在貼文中寫道：「泳池也是很Chill，還有一個一直在水裡倒立的小孩」，幽默分享現場趣事。
照片曝光後，粉絲紛紛湧入留言區大讚「人魚女神」、「比賽結束後的最佳福利」、「臉孔身材歌聲都是我心中的仙女」、「甜美的笑容」、「身材保持的超苗條超級可愛」，對她的好身材及迷人笑容給予高度肯定。
