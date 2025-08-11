36歲美妝網紅離世「最後身影曝光」從無名小站起家紅到去Facebook

36歲的台灣美妝部落客荔枝兒（Liz 林若宇），10日晚間其丈夫發文透露其離世的消息，讓不少網友都感到震驚，而她生前最後一支美妝影片，是教大家戴眼鏡適合什麼樣的妝容，如今已成最後公開的身影。



荔枝兒6月3日在IG推出一支眼鏡妝容的影片，同樣也是親自為大家示範，短短2分半鐘的影片，清晰講解過程，最後也提醒幾個重點。當時沒想到這竟成為她生前最後一支影片。

她生前最後一支美妝影片，是教大家戴眼鏡適合什麼樣的妝容。（截圖）

荔枝兒是從無名小站起家，後來轉戰到臉書有近30萬的粉絲，最後是在IG發美妝造形影片為主，有不少網友已追隨她10年。因此她驟逝的消息曝光後，網友紛紛湧入她的社群留言哀悼：

「看了10年真捨不得！希望在另外個世界能快樂！」

「到底怎麼回事？為什麽這麽突然⋯」

「好震驚也好不捨」。



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】