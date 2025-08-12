58歲美魔女被批露身體製造流量　著比堅尼慢跑坦盪反擊：在做自己

58歲「美魔女」胡文英，以凍齡臉蛋和火辣身材聞名，社群上經常分享養眼照，吸引不少粉絲關注。近日她再度展現大膽作風，直接換上紅色比堅尼在馬路旁運動，過程中人來人往，她絲毫不避諱，還對鏡頭露出自信笑容。影片曝光後，網路上立刻掀起正反兩派論戰，有人直言「不要出來嚇人」，也有人替她抱不平。



影片中可見，胡文英雙手撐著欄杆進行訓練，背景不時有路人經過，但她全程專注在運動，沒有因旁人視線退縮。對於外界質疑她過於博眼球，甚至靠「露身體製造流量」，她則在社群直接反擊：「網友們都太大驚小怪，這是亞洲人的通病。」同時她也向女性喊話，鼓勵大家「勇敢做自己」，不需要在意外界的眼光。

胡文英的比堅尼運動影片掀起討論。（截圖）

面對批評聲浪，胡文英不僅沒有退縮，反而再PO紅色比堅尼慢跑的影片，並霸氣喊話：「如果你常常被說太多、太瘋、不像樣，別怕，那代表你正在做自己。」她強調，別人的眼光不該成為束縛，無論穿著或生活方式：

「你想活成什麼樣子，只有你自己說了算，不討好、不低頭，這才是女人最美的樣子。」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】