「腹大便便」傳懷孕　32歲混血女神澄清子虛烏有：滿肚子都是大便

台日混血女星篠崎泫昨（12）日在IG上傳一段短片，自曝多年排便困擾的私密心事，同時也感嘆：「天啊！我到底要被誤會懷孕幾次。」



影片中，篠崎泫拿著手機對著鏡子自拍，可見到她的腹部明顯凸起，為此她透露自己剛結束新加坡行程，坦言整整一週都沒有上廁所，導致小腹明顯隆起，「滿肚子都是大便」，甚至被人誤會懷孕。她無奈笑說，這伸縮自如的肚子，總會嚇到身旁的朋友及工作人員，但其實背後是長年便秘造成的困擾。

篠崎泫被人誤會懷孕。（IG@hsyan0625）

【圖輯】點圖放大看更多篠崎泫照片👇👇👇

+ 30

篠崎泫回憶，高中時曾因尾椎莫名疼痛就醫，檢查才發現是腸道堆積太多糞便，壓迫到尾椎神經，讓她直呼「超糗」。從那之後，她固定每週回診，依靠醫生開立的瀉藥幫助排便。然而，她在成年之後曾接受大腸鏡檢查，結果醫生診斷她的腸道蠕動能力不足，導致經常腹脹、久坐馬桶卡關，讓她日常生活飽受影響。

篠崎泫坦言肚子變超大。（Instagram＠hsyan0625）

篠崎泫回憶，高中時曾因尾椎莫名疼痛就醫，檢查才發現是腸道堆積太多糞便，壓迫到尾椎神經，讓她直呼「超糗」。從那之後，她固定每週回診，依靠醫生開立的瀉藥幫助排便。然而，她在成年之後曾接受大腸鏡檢查，結果醫生診斷她的腸道蠕動能力不足，導致經常腹脹、久坐馬桶卡關，讓她日常生活飽受影響。

篠崎泫透露，大多時候她必須依賴「外力」協助才能順利排便，但這也伴隨腹痛、頻繁跑廁所等副作用。由於工作行程緊湊，特別是到外地旅遊或拍外景時更容易遇到「卡關」問題。她坦言，這種狀況讓她不敢輕易求助外力，生怕無法及時找到廁所，進而影響工作表現。

【相關圖輯】便秘｜肛門專家教用性玩具通便 親自解構「一用即屙」科學原理（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】