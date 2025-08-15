台灣首位SOD女優被嫌聲音不夠嗲　反擊：我被Ｘ的叫聲還是很棒的

台灣網紅「齋齋いつき」日前宣布與日本成人片商SOD簽約，成為首位台灣SOD女優，不過最近卻被網友嫌棄聲音不夠嗲，為此她正面反擊了！



齋齋坦言，如果要她刻意用「很嗲」的聲音，她以前確實駕輕就熟，不過因為長時間的過度使用，往往會讓嗓子變得沙啞。即便如此，她仍自信表示：「我被Ｘ的叫聲還是很棒的。」面對部份網友在網路上的酸言酸語，齋齋也直言那些只會在網路上批評的人，本來就不會付費支持：

「我解釋那麼多幹嘛，只會在網路酸人的又不會買。」



齋齋是台灣首位SOD女優。（Facebook＠齋齋いつき）

事實上，齋齋擁有甜美臉蛋、率直性格，同時還會中、日、英3種語言，日前她主動前往日本SOD總部面試，並成功獲得片商青睞，成為SOD史上第一位台灣的專屬女優。她的新作8日開放預約，她在看完宣傳片後忍不住爆哭，事後更在限動PO出自己又笑又哭的畫面說：

「出道宣傳片終於要發布了，看了宣傳片真的很感動啦，我不知道啦！」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】