「千年一遇美少女」傳婚訊後首現身　笑提一物被視為準備升格人妻

日本當紅女星橋本環奈，7月才被日媒爆料與交往3年的演員男友中川大志秘密拍攝婚紗照，並計畫在今年內完婚。消息傳出後，她馬不停蹄地飛往上海，投入舞台劇《千與千尋》的演出，同時還兼任搞笑節目的主持工作。直到12日，她才首度出席公開活動，亮相由她主演的恐怖電影《尋找身體 THE LAST NIGHT》東京試映會。



橋本環奈當年這張神級美照獲封「千年一遇美少女」。（資料圖片）

當天活動現場，橋本環奈與多位合作演員，包括真榮田鄉敦、櫻井海音及鈴木福一同現身，吸引大批影迷前來支持。值得一提的是，前花式滑冰選手本田真凜也首次跨界參與電影演出，為該片增添不少話題。雖然橋本環奈並未正面回應婚訊，但她全程笑意盈盈，狀態輕鬆自在，展現出與平日一樣的親和力。

有趣的是，橋本在與觀眾互動時還意外透露，最近萌生了購買煎蛋用易潔鑊的念頭，笑稱自己對這種日常廚具很感興趣。此話一出，立刻讓外界聯想到她可能正在為「升格人妻」生活做準備，讓影迷忍不住聯想和熱議。另一方面，她的經紀公司社長先前曾首度公開回應：

「如果真的決定結婚，我們會通知大家。」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】