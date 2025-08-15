配偶蜘蛛膜下腔出血上個月離世 38歲配音員難抵喪夫之痛半停工
日本知名聲優、歌手豐崎愛生因配偶驟逝，部份活動暫時取消。豐崎愛生的經紀公司「Music Ray'n」於官網發布公告，表示豐崎愛生的配偶上個月因蜘蛛膜下腔出血緊急入院，住院期間不幸離世。經與本人協議後，決定減少部份行程。官方向粉絲與相關人士致歉，並透露她目前正接受專業機構的協助，努力恢復至以往的工作狀態，呼籲外界「請溫暖守護」。
豐崎愛生暫停部份工作，她原定以聲優團體「sphere」成員身份參加8月30日《Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!"》活動，已確定缺席。10月26日舉辦的「第7回京都動畫粉絲感謝活動」與《CITY THE ANIMATION》活動則仍在調整中。
豐崎愛生是聲優團體「sphere（スフィア）」成員之一，代表角色包括《K-ON!》平澤唯、《最強學生會長（めだかボックス）》黑神目高、《銀河騎士傳》（科戶瀨伊札那）等，以及《搖曳露營△》犬山葵等角色。
