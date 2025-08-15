配偶蜘蛛膜下腔出血上個月離世　38歲配音員難抵喪夫之痛半停工

日本知名聲優、歌手豐崎愛生因配偶驟逝，部份活動暫時取消。豐崎愛生的經紀公司「Music Ray'n」於官網發布公告，表示豐崎愛生的配偶上個月因蜘蛛膜下腔出血緊急入院，住院期間不幸離世。經與本人協議後，決定減少部份行程。官方向粉絲與相關人士致歉，並透露她目前正接受專業機構的協助，努力恢復至以往的工作狀態，呼籲外界「請溫暖守護」。



豐崎愛生暫停部份工作，她原定以聲優團體「sphere」成員身份參加8月30日《Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!"》活動，已確定缺席。10月26日舉辦的「第7回京都動畫粉絲感謝活動」與《CITY THE ANIMATION》活動則仍在調整中。

日本知名聲優、歌手豐崎愛生。（IG@akimemories28）

【圖輯】點圖放大看更多豐崎愛生照片👇👇👇

+ 11

豐崎愛生是聲優團體「sphere（スフィア）」成員之一，代表角色包括《K-ON!》平澤唯、《最強學生會長（めだかボックス）》黑神目高、《銀河騎士傳》（科戶瀨伊札那）等，以及《搖曳露營△》犬山葵等角色。

【相關圖輯】娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過 2位外地明星引轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

南霸天歌王七郎傳罹癌「電話被打爆」 親揭最新病況

獨／「奇異博士」王漢斌從小抗拒恐怖片 因「凶器」改觀！直接愛上

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】