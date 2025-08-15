失魂星二代停工媽媽安排赴日留學　經理人不認同：那是家人的想法

台灣資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，日前因在街頭裸上身、精神恍惚的畫面曝光後引發關注，經理人隨即宣布他全面停工休養一個月。近日傳出他將以健身教練身份復出，同時也傳出將赴日本留學的消息。



狄鶯在台灣父親節當天於社群平台分享一家三口合照，相片中可見孫安佐氣色明顯好轉。狄鶯接受三立新聞網訪問時表示：「他現在一直都很好，我也有放父親節照片，就是都好好的。」她進一步透露，已為兒子規劃赴日留學計畫：

「他語言能力很好，日文跟英文都很好，我們在日本也有房子，不擔心。」



孫安佐在街頭裸上身、精神恍惚的畫面曝光後引發關注。（FB@黑色豪門企業）

狄鶯在父親節當天於社群平台分享一家三口合照，相片中可見孫安佐氣色明顯好轉。（FB@狄鶯）

對於留學一事，根據《ETtoday星光雲》報導，孫安佐的經理人則表達不同看法，「那是家人的想法，他自己不去也沒用。我收到的訊息是去日本旅遊走走。」經理人同時也坦言，孫安佐目前的復工時間仍未確定：

「他的邏輯還有點混亂，以多休息為主。」



孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的獨子，日前被拍到在街頭出現異常舉動後，引發外界對其身心狀況的關注。目前在經理人的安排下，已全面暫停工作，進行休養。雖然狄鶯夫婦已對兒子的未來做出規劃，但最終仍需視孫安佐本人的意願及康復狀況而定。

