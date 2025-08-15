星二代雙親失和離家5年有感而發　逐漸學會擁抱當下拒再做憤青

女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）所生23歲兒子「小哈利」庾恩利，自大學畢業後不僅持續耕耘時尚圈，也進軍演藝圈，更為大陸男星朱一龍主演電影《負負得正》操刀推廣曲〈你的模樣〉，近來他正式推出首支單曲〈nihilistic joy〉，更成為微博熱搜話題。



小哈利分享新歌創作心境，他表示和自己18歲時離家有關，將初離家時的孤獨感、被束縛的無力感，全部寫入歌曲中：

「那時我是個『憤青』，突然發現世界那麼大，我自以為是的那些小標準，其實微不足道。」



女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）所生23歲兒子「小哈利」庾恩利，自大學畢業後不僅持續耕耘時尚圈，也進軍演藝圈。（IG@sprinkle_my_tinkle）

小哈利感慨表示，身處焦慮的世代，這一代年輕人好像被捲入「活著必須有意義」的混亂裡，卻很少真正品味青春，他盼望透過這首歌訴說「偶爾躺平、擁抱當下」的理念，希望聽眾都能和自己有著片刻和解。

而媽媽伊能靜也在替小哈利宣傳，開心大讚：「怎麼那麼好看！」更自嘲是愛吹捧兒子的媽媽，且愛滿出來流滿地，相當支持兒子的一切努力。

儘管伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）早於2008年就離婚，但兩人始終對兒子小哈利（庾恩利）疼愛有加。無論是兒子過往作女性化打扮，還是入行做歌手，父母都百份百支持。（微博圖片）

庾澄慶和伊能靜去年5月出席小哈利的畢業典禮，亦促成了二人離婚15年後的「世紀同框照」。（微博圖片）

小哈利會踏入歌壇，伊能靜特別感謝朱一龍，全因對方去（2024）年找小哈利演唱電影主題曲，「當時導演找到恩利，我跟他爸爸都很驚訝，完全沒想到恩利能有這個機會磨練自己」，除幫兒子宣傳新歌，她也不忘請網友大力支持朱一龍新電影《東極島》。

