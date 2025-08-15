星二代雙親失和離家5年有感而發 逐漸學會擁抱當下拒再做憤青
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）所生23歲兒子「小哈利」庾恩利，自大學畢業後不僅持續耕耘時尚圈，也進軍演藝圈，更為大陸男星朱一龍主演電影《負負得正》操刀推廣曲〈你的模樣〉，近來他正式推出首支單曲〈nihilistic joy〉，更成為微博熱搜話題。
小哈利分享新歌創作心境，他表示和自己18歲時離家有關，將初離家時的孤獨感、被束縛的無力感，全部寫入歌曲中：
「那時我是個『憤青』，突然發現世界那麼大，我自以為是的那些小標準，其實微不足道。」
【圖輯】點圖放大看更多小哈利庾恩利的照片👇👇👇
+14
小哈利感慨表示，身處焦慮的世代，這一代年輕人好像被捲入「活著必須有意義」的混亂裡，卻很少真正品味青春，他盼望透過這首歌訴說「偶爾躺平、擁抱當下」的理念，希望聽眾都能和自己有著片刻和解。
而媽媽伊能靜也在替小哈利宣傳，開心大讚：「怎麼那麼好看！」更自嘲是愛吹捧兒子的媽媽，且愛滿出來流滿地，相當支持兒子的一切努力。
【圖輯】點圖放大看更多伊能靜照片👇👇👇
+11
小哈利會踏入歌壇，伊能靜特別感謝朱一龍，全因對方去（2024）年找小哈利演唱電影主題曲，「當時導演找到恩利，我跟他爸爸都很驚訝，完全沒想到恩利能有這個機會磨練自己」，除幫兒子宣傳新歌，她也不忘請網友大力支持朱一龍新電影《東極島》。
【同場加映】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+25
星二代姊妹花罕曬合照顏值完勝媽媽 網民大讚新髮色：姊姊好適合星二代入行即獲封香港初戀女神 人美心善獲導演讚：是個大愛的人21歲星二代盡得媽媽靚女基因 獲封「香港初戀女神」：很驚訝星二代轉眼間18歲赴美留學「性感大解放」著低胸背心上圍呼之欲出星二代「伸出鹹豬手」撫摸外籍女子心口 僅被警方口頭警告未立案
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】