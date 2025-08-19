郭富城即將榮升三寶爸罕談女兒　言傳身教「做錯事會向孩子道歉」

郭富城在新片《無名指》中詮釋逃避罕病女兒的不負責任爸爸，戲外他育有2個女兒，還即將升格3寶爸。他接受訪問笑說：「我很寵愛我的家人，我愛我女兒，我是個很傳統、顧家的男人。」



郭富城在《無名指》飾演不得志的網球教練，女兒因罹患罕見疾病、只剩無名指可以動，靠輪椅度日，他無法面對現實和生活選擇把女兒丟給媽媽照顧，一直缺席女兒的成長，直到女兒18歲父女才真正開始互相了解。

郭富城在《無名指》飾演不得志的網球教練。（《無名指》劇照）

郭富城曾演活「父子」的渣父拿下2006年金馬影帝，他坦言上次演出還沒結婚，感覺和這次很不一樣，這一次他一直在逃避，不知道如何面對家庭，但同時也有一種喜悅，不斷學著和自己和解。郭富城在《無名指》和飾演女兒的許恩怡有多場爭執、吵架的橋段，他大讚許恩怡有天分，但因為過程是跳著拍：

「早上有衝突、下午很溫馨，好像精神分裂。」



郭富城戲外有分別7歲和5歲的女兒，他分享：

「如果我做錯事情是會跟女兒道歉，溫柔地說對不起，但女兒做不對也會要求她們道歉，小孩一定要教，良好的家教很重要。」



郭富城坦言，一開始接到角色很難理解：

「無名指代表結婚承擔家庭、戴上戒指開始人生另外一個階段，但在戲裡面無名指是女兒步入死亡的階段，當我看到劇本，我很喜歡故事和角色設計，但同時又很憎恨我的角色。」



郭富城為了入戲花很多時間和導演溝通：「我不斷告訴自己就是很糟又壞的爸爸，但這和我自己很不一樣，我很愛我的女兒，所以前半段真的很困難。」不過他抽離角色很快，演出時並不需要刻意和家人保持距離，他爽朗笑說：

「我功力夠啊！」



