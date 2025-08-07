無名指影評｜郭富城許恩怡探討親情傷痛　刻劃罕病父女和解路

最近香港電影的題材，似乎都是著重於某一種的類型，經常看到的都是探討社會民生，甚至是以眼淚洗滌觀眾心靈的主題，司空見慣，理解箇中的原因，不過這亦顯出了近年香港不少導演隨著這個題材與類型，作出不同的創作和發展。是日觀看這部由《第七謊言》導演孔令政最新自編自導，夥拍《白日之下》編劇李卓風合編的最新作品，透過一對父女之間的關係，一首耳熟能詳的歌曲，溫情背後的一份遺憾。《無名指》孔令政從黑色幽默到家庭的親情溫暖，寫下親人互相之間的關懷和重視，許恩怡的演出再次令人留下深刻印象。



《無名指》故事講述曾經贏過壁球盃賽冠軍球手的鄧叔彥，他與妻子楊靜嫻因為女兒鄧辭出生不久便患上通常活不過兩歲的罕見脊椎病，只好暫時放棄一切來照顧幼女。鄧叔彦的體育事業終被耽誤，加上妻子抵受不住壓力而選擇放棄家庭出走，令他從此一蹶不振，開始逃避和自暴自棄。鄧辭彷彿成了遺孤，由嫲嫲孫友梅獨力照顧，竟也奇蹟地活到了十八歲。她天性樂觀，沒有因病而自卑，正為應考公開試而努力。直至孫友梅的身體狀況變差，鄧叔彦不得不回到家中承擔作為父親的責任。一對分隔十多年、形同陌路人的父女，怎能戰勝彼此之間的矛盾和怨懟，重建親情？

《無名指》描述罕見疾病家庭的悲歡。（《無名指》劇照）

孔令政曾於於美國修讀電影，回港後於電視台工作，2014年自編自導首部劇情長片《第七謊言》，一部包含黑色幽默、犯罪、愛情和喜劇等不同元素的電影，期間拍攝電視劇《Plan B》。相隔十年後執導的《無名指》，無論是故事的結構，以及電影的風格和氛圍，跟前作有著很大的改變和新的嘗試。

從故事的前設，鄧叔彥與女兒鄧辭之間的父女關係，因為女兒的重症，鄧叔彥難以面對女兒獨自承受的傷痛，選擇把女兒交托母親照顧，卻放棄自己，獨自生活。從這個故事的設定裡，不難會猜想到故事的後續發展，直到最後的一刻，應該都會是賺人熱淚，觸動人心，最後會帶著傷感離開戲院，當然，設計這個故事類型，少不免要避重就輕，不能夠只是著重於電影的氛圍裡，還是對於人物的描寫和故事發展加以著筆。

從一對父女之間關係的設定，引申至母子之間感情，孫友梅一直希望兒子能夠回家，照顧自己的女兒，儘管以不同的方法令他回家，但是鄧叔彥的心裡卻一直埋藏著了一條刺，對於女兒今天的病患，耿耿於懷，當她已經失去了母親的愛，身為嫲嫲的孫友，希望她依然能夠得到父親的照料。這個三角之間的家庭關係，彼此雖然不同互相角力拉扯，但是他們三人其實彼此都是十分重視對方，重視對方，才會這樣地罵起來，切合了孔令政把家庭成為了《無名指》的其中一個主題。

肌肉萎縮症是電影另一個探討的命題，孔令政編寫劇本的時候，已經想把這個元素放在電影裡，隨著這個主題的萌生，不同的題材資料搜集，既是希望可以探討病患者面對的狀況，同時這亦引申至鄧叔彥與鄧辭互相之間的父女親情，鄧辭和母親之間的隔膜，猶記得片中的一場，當鄧辭母親看著自己女兒的一刻，縱使沒有任何對白，微妙的眼神交流接觸，輕輕地寫下了二人之間的那種疏離。

孔令政這次找來郭富城與許恩怡合演父女角色，他們二人均能夠表現著角色設定的神韻，郭富城演出了鄧叔彥，既是面對女兒的病患，同時亦因為身體的受創而面對人生的低潮，表現自如。因為《久別重逢》提名金像最佳女主角後，讓更多觀眾留意演出的許恩怡，她這次演繹一位患上肌肉萎縮症的鄧辭，演出難度很高，她只能夠以表情表現著角色的內心情緒，而她亦有不俗的表現，加上她那燦爛的笑容，能夠從她這角色本來面對的沉痛，添上了一點的溫暖，再一次帶來深刻印象的演出。演出鄧叔彥母親孫友梅的鮑起靜，保持其純熟的演技，把其角色演出恰好。

電影的中英文片名《無名指》與《My First of May》，既是表現著鄧叔彥與鄧辭兩父女之間的關係，同時也是導演孔令政的私心，他過去聽過不少的老歌，當中包括Bee Gees的First of May，透過這首歌曲，表達著兩父女之間的情感，恰如其分。孔令致從過去的黑色幽默，來到今次的溫情，不同的風格，探討社會階層小人物的故事，簡約平實，猶如清脆的口哨聲，流露著細緻的溫情和情感，把心裡的愛表達出來，彌補過去的遺憾。

