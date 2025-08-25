吳浩康坦言自己只是普通中年男人：一班地鐵有好多嗰種

吳浩康（Deep）早前與音樂人兼好兄弟陳思捷（Cedric）隨機構到非洲烏干達五天探訪交流，從當地難民身上見證無數堅韌的力量與希望，其中單親媽媽Rose的故事，更啟發Deep重新思考與家人的關係。



Deep笑指未出發前對烏干達完全零認識

這次的烏干達探訪之旅，旨在傳遞「只要在乎，就有希望」（Hope is alive when we care）的訊息，透過與逃離戰火流徙至烏干達的難民交流，認識難民的處境。Deep笑指未出發前，對烏干達完全零認識，探訪過後，發現是一個貧瘠的國家幫忙另外一個貧瘠國家：「我覺得烏干達政府，對蘇丹及南蘇丹嘅難民，真係好大嘅支援，起碼有得逃離自己嗰個國家戰火嘅危險。」

探訪活動包括於Bidibidi難民營及Adjumani的難民收容中心探望難民、與當地年青畫家畫壁畫、與年青舞者跳舞，又與青少年音樂團體Nature Talent Foundation jam歌及演唱等，其中Deep被單親媽媽Rose照顧寄養小朋友的故事，深受觸動。「一個女性帶住十個小朋友，四個係親生，其他係親戚同寄養，當中更有三個存有殘障嘅問題。我諗唔少都市人都經歷過婚姻問題，已經好困擾、好傷，Rose結婚，之後自己嘅國家有動盪，要走難、面對生死，諗住去新嘅地方開始新生活，又因為生咗有殘疾嘅細路仔，老公好嫌棄佢，覺得佢有罪，於是離開佢。Rose，一個被嫌棄嘅人，冇嫌棄其他人，自己都未餵得飽，仲要餵十個細路仔，嗰個愛好大。」

吳浩康受單親媽媽難民啟發

Deep坦言在都市生活的我們，家庭成員間沒有經歷過特別大的共同難關，很多關口都是各自面對，對比身處困境的難民：「見到佢哋走難，啲大人帶住十幾個細路，有啲係侄仔、外甥，或者阿嫂跟住大哥一齊走，我都會反省，係咪真係要到咁危急，先可以放低自己嘅想法，同屋企人相處？有危難嘅時候，可能最會幫你嘅，就係平日同你鬧交嗰個兄弟姊妹，如果係咁，喺平安嘅時候，又何必太挑剔對方？有時嬲，係因為我地太得閒，真係會咁，不如多啲包容。」他從難民中看見生命力與希望：「我哋喺城市生活嘅人，可能真係需要好多嘢先有盼望，但係佢哋乜都冇。」

Deep有感而發：「 （難民）佢哋做錯啲咩？佢哋做啱晒都冇用，冇得揀幾時、點樣發生，就係發生咗。我對自己想做嘅嘢，其實冇咩信心同把握，係一股傻勁去做，做到有成果為止，喺我個世界一直冇舒適圈呢回事，因為做咩都唔舒服，行嗰陣都會懷疑自己。佢哋畀我好大力量，『希望』係同環境冇關，『希望』係關自己個心事，唔係要有證據先有希望，係有希望先會發現曙光。」問到當下會如何評價自己？Deep坦言不想標籤自己，任何好壞都只是局限自己：「我唔想畀太多壓力自己，總之當刻對我有意義嘅事就去做，就算未必做到心裏面想嘅，會唔會唔開心？唔會，因為我知道始終有日會做到。」

吳浩康直言自己只是個普通中年男人 對大眾嘉許受之有愧

他又指近年得到大家的欣賞與嘉許，其實是受之有愧：「我只係個普通中年男人，一班地鐵有好多嗰種，嘉許我，我好多謝、好開心。但係實在有太多人同我一樣，甚至做得比我更好。我個仔今年九月先三歲，好多人已經養到仔女長大成人，嗰啲係咪更值得欣賞？大家用睇我嘅角度睇吓你老公，就會發現佢比呢個所謂真漢子做得多十倍，但係講（表達欣賞）少一百倍。」Deep透露完成探訪回家，看到兒子便衝過去抱抱：「係好開心，但係又証明咗，我掛住老婆多過個仔。我都唔知點解，可能識佢耐啲，會諗佢一個人喺香港頂住，都吃力㗎。起碼平日我都可以幫手做啲簡單嘢，但係佢連呢個喘息都冇，所以都好多謝佢。」假如將來有機會，Deep希望兒子自己去探訪、親身體驗，亦希望與太太一同再去探訪。

最後，Deep因為行程帶來創作靈感，將與Cedric合寫音樂作品，而他的樂隊Closer亦會再就此創作：「應該至少有兩首歌，希望九月尾音樂會前，有個好粗糙嘅錄音。另外，都會同Closer自資出歌，個人方面暫時都自資先，開始鋪墊自己嘅演唱會。」Deep亦受難民營兩位義教畫畫的老師啟發，計劃義教幫助有需要的基層人士學習唱歌。