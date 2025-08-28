2025香港小姐競選決賽｜14佳麗拍攝MV展多面魅力　獲網民一致好評

2025香港小姐競選決賽｜由電視廣播有限公司主辦，全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選決賽》，將於8月31日晚8點翡翠台現場直播。今年大會搞搞新意思，為14位佳麗拍攝型格主題MV，由於MV拍得相當有型兼賞心悅目，獲網民一致好評。



港姐花絮照（官方提供）

14位候選佳麗分別是，1號李尹嫣Victoria、2號甘詠寧Phoebe、3號蔡華英Emily、4號莫凡Molly、5號曾閱遙Elysia、6號朱文慧Teresa、7號施宇琪Angela、8號岳凡荻Fandi、9號陳詠詩Stacey、10號文雅儀Tamson、11號梁倩萱Barbie、12號庄靜璟Vivian、13號袁文靜Jane、14號何詠多Alison。

今年大會搞搞新意思，為14位佳麗拍攝型格主題MV，在Rap感十足的《This is how you Live》BGM襯托下，佳麗們分別以Casual Wear、運動裝、晩裝及泳裝等亮相，展現型格、好動、活潑、高貴、佻皮及可愛等不同面貌及真性情，再透過大量電視機仔、鏡子、煙花及水花四濺等的畫面，突出各個佳麗的Cool爆面及表演潛力，亦展現了14位佳麗可塑性一面。

由於MV拍得相當有型兼賞心悅目，獲網民一致好評：「個MV值廿萬」、「第一次香港小姐主題曲是有rap的，好聽好聽」、「今年嘅宣傳拍得好好。」