台健美大賽「NBA日本最美女記者」宮河麻耶驚喜現身！講流利中文
撰文：中天新聞網
出版：更新：
《2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽》於8月30日在台北世貿一館盛大展開。
日籍藝人大谷主水（夢多）不惜斥資逾千萬元台幣打造台灣最大規模綜合力量賽事，更邀請到有「NBA日本最美女記者」之稱的宮河麻耶擔任特別嘉賓。
點圖放大看更多夢多的照片：
+13
赴台發展19年的夢多表示：
我愛台灣，不想只是用嘴巴說說，我要用行動和熱情來謝謝台灣。
坦言這次看到很多人來參賽，覺得很驕傲，希望大家是因為喜歡運動而來參加，並開玩笑地說：「不要為了效果找杜力（美籍在台藝人）！」接下來要看存款夠不夠才能決定下屆的規模，也期望能獲得更多企業支持，讓更多運動愛好者能夠在此發光發熱。
本屆賽事匯集了來自世界各地的頂尖選手，包括台灣肌肉男神賀少俠、西班牙雕像型男佩德羅、南非混血選手肯納等人，還有多位知名健身網紅與專業級選手輪番登場，共同角逐高額獎金。
現場還驚喜出現「日本最美女記者」宮河麻耶，她用流利中文向現場觀眾問好，並分享自己從19歲開始健身至今已有15年：
透過健身活動可以與各地建立連結，真的很感動。
點圖放大看更多宮河麻耶的照片：
+22
周潤發67歲回春秘訣曝光 受郭富城影響健身 10個月成功激減13kg中國大媽憑「頂碗神技」風靡NBA 獲讚好看過球賽 驚人收入曝光瘦小子狂健身驚變中學爆肌男神！練出動漫級「麒麟臂」網民以為AI抖音性感網紅「着」彩繪衫褲去健身室 遭正義猛男訓斥：請離開！
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】