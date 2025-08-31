台健美大賽「NBA日本最美女記者」宮河麻耶驚喜現身！講流利中文

《2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽》於8月30日在台北世貿一館盛大展開。



日籍藝人大谷主水（夢多）不惜斥資逾千萬元台幣打造台灣最大規模綜合力量賽事，更邀請到有「NBA日本最美女記者」之稱的宮河麻耶擔任特別嘉賓。

《2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽》於8月30日在台北世貿一館盛大展開。（夢想盃提供）

日籍藝人夢多（中）不惜斥資逾千萬台幣打造大規模綜合力量賽事。（夢想盃提供）

點圖放大看更多夢多的照片：

+ 13

赴台發展19年的夢多表示：

我愛台灣，不想只是用嘴巴說說，我要用行動和熱情來謝謝台灣。

坦言這次看到很多人來參賽，覺得很驕傲，希望大家是因為喜歡運動而來參加，並開玩笑地說：「不要為了效果找杜力（美籍在台藝人）！」接下來要看存款夠不夠才能決定下屆的規模，也期望能獲得更多企業支持，讓更多運動愛好者能夠在此發光發熱。

本屆賽事匯集了來自世界各地的頂尖選手，包括台灣肌肉男神賀少俠、西班牙雕像型男佩德羅、南非混血選手肯納等人，還有多位知名健身網紅與專業級選手輪番登場，共同角逐高額獎金。

現場還驚喜出現「日本最美女記者」宮河麻耶，她用流利中文向現場觀眾問好，並分享自己從19歲開始健身至今已有15年：

透過健身活動可以與各地建立連結，真的很感動。

宮河麻耶（右）有「NBA日本最美女記者」之稱（IG@maya_m0901）

點圖放大看更多宮河麻耶的照片：

+ 22

延伸閱讀：

統一獅二軍投手尹柏淮手肘傷勢嚴重 確定移出60人名單

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】