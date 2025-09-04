《聲秀》「向新秀致敬」！甄敏芳、柯雨霏首度挑戰Sexy Dance

聲秀丨結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。《聲秀》全新一輪比賽「向新秀致敬」，兩大「顏值擔當」柯雨霏+甄敏芳首度挑戰Sexy Dance。



徐惠晴Vanessa、柯雨霏Ophelia、陳卓怡Hoonry以探戈演繹《孤獨探戈》（tvb提供）

9月7日播出的第七集《聲秀》，7大導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞率領組員進行新一輪比賽—「向新秀致敬」。本輪比賽分為兩個回合，第一回合是團體對戰，所有學員需合作完成一位指定新秀歌手的表演；第二回合是個人對戰，每組派出一名學員獨立作賽。今集五位評審（排名不分先後）陣容是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、T-Ma及嚴勵行（Johnny Yim）。

聲秀丨不止一組勇奪九字頭高分

今集演唱歌單如下：冼奕瑜Jasmine、司徒泆Haru《紅唇的吻／好戲在後頭／華麗舞台》草蜢Medley；布子殷（布子）、蕭凱恩 Michelle、胡港豐Andrew《一個人飛／失魂記》李克勤Medley；穎喬Ziva、周智敏Emily、張津銘《少女的祈禱／野孩子／小城大事／勇／飛女正傳》楊千嬅Medley；陸卓謙Jeffrey、林錦興（小林）《爛泥／昨遲人／我的天我的歌》許志安Medley；胡子貝Matt、甄敏芳Jenny、馮熙燮Ryan《我們的主題曲／我們都是這樣長大的／Chotto等等》鄭秀文Medley；林潔心Bibi、陳芮萮（阿寶）《友情歲月》鄭伊健；徐惠晴Vanessa、柯雨霏Ophelia、陳卓怡Hoonry《孤獨探戈／裙下之臣》陳奕迅Medley。

聲秀丨張敬軒畀面蘇永康借出Studio+Yoroko親自指導Jenny

今集搶焦位落在兩大「顏值擔當」，泳兒組的柯雨霏Ophelia及蘇永康（阿公）組的甄敏芳Jenny身上，二人同樣首度挑戰跳舞兼帶來驚喜突破。先說平時望落斯斯文文的乖乖女Jenny，她與組員胡子貝Matt、馮熙燮Ryan重新演繹鄭秀文Medley。

為了讓觀眾看到不一樣的Jenny，阿公請來有「樂壇社工」之稱的張敬軒借出studio之餘，軒仔更派出聲色藝俱全的愛將Yoroko親自指導Jenny肢體語言，盡全力為其擺脫「木獨Feel」。向來出心出力的阿公，又同時請來爵士鋼琴演奏家親自為Matt指導彈琴技巧，相當有心。

聲秀丨Jenny初試性感魚網絲襪造型全場尖叫

表演時，Matt一邊彈琴一邊獨唱打頭陣，之後配以Ryan的完美和音，一度令Johnny Yim「點曬頭」。以一身性感魚網絲襪+短裙仔造型亮相的Jenny，經過Yoroko調較後脫胎換骨，不但自信爆棚，而且表情和情緒均完美到位，成功炒熱全場氣氛。

雖然Jenny在台上女性魅力爆燈，但她事後含羞表示其實是首度嘗試性感造型，證明表演時有多豁出去。評審T-Ma高度評價三人表現：「我好feel到你哋嘅confidence。Matt你開始彈琴嗰陣你好control到個stage」、「Ryan好好聽把聲」、「Jenny great job！」

聲秀丨柯雨霏性感探戈造型大跳椅子舞 隊友陳卓怡一字馬神助攻

至於無論聲線與笑容均相當甜美的Ophelia，與組員徐惠晴Vanessa及「跳舞擔當」陳卓怡Hoonry，以跳舞形式演繹陳奕迅Medley。排練期間，Ophelia笑言自己「四肢唔協調」：「跳舞基本上係我呢世人最驚嘅嘢。」幸好有「組媽媽」Hoonry親自幫二人執舞。

正式表演時，Ophelia成功拋下純情包袱，以一身大膽探戈造型登場，以大露背裝束與Vanessa合跳椅子舞。年僅17歲的Vanessa在台上自信滿分，毫無怯場，表現亮眼。

三人期間還大跳探戈，Hoonry更輕鬆拉出一字馬搶眼球。評審嚴勵行（Johnny Yim）大讚三人：「勇氣可嘉、好努力，不過個表演本身真係好有難度。」今集另一焦點，是不止一組勇奪九字頭高分！究竟有多少組奪得如斯佳績？敬請鎖定9月7日晚播出的《聲秀》！