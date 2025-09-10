眾量級Andy風波｜家寧大義滅親告自己阿媽？行內人：把大家當笨蛋

YouTuber「眾量級CROWD」成員家寧與Andy因財務糾紛對簿公堂，雙方互控爭議不斷。



家寧在最新影片中，更指出身為公司監察人，針對正在審理中的刑事案件，向公司負責人也就是媽媽曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟，引發外界關注。

Andy嘆經營了10年頻道卻發現不是自己的，分手後一無所有，生活窘困。（IG@andy1994x）

台灣網紅眾量級Andy早前指控前女友家寧一家人8大罪狀，透過影片親述遭奪權、斷金援過程，引起關注。（IG@chianing_baby）

音樂人許常德9日在臉書發文點評，認為家寧若成功提告，不僅能幫母親避免入罪，還能展現「大義滅親」的姿態，等同於完成母親的心願。然而，許常德也直言，即便如此，家寧仍難以獲得外界同情，原因在於整件事給人感覺過於「矯情」，更像是一種「自欺欺人」，不是要談真情。

許多網友都認同他的說法，更紛紛留言指出：

結局和解，錢轉一圈還在家，權衡利弊最輕的做法，高人指點。

許常德則認為「低人指點才會不顧業力」，還有網友覺得「ㄧ口謊言敵不過眾人的明眼」，許常德笑回：

可見沒有在管演技這件事，只是在忙交差。

甚至有網友痛批「不斷的為錯誤尋找一個藉口，不如為錯誤誠心的道歉……家寧從始至終都選擇成為跟父母一樣的人」，許常德也直白回應：

這種手法尤其可惡，把大家當笨蛋。

