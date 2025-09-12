俠醫｜游嘉欣靠「神來之風」氣場全開　自爆美好線條因勤力做gym

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。今集周靜芝由於身體殘障畫作不受尊重，因而「踩場」藝術展，並將自己的畫作搬到主展區。



《俠醫》中飾演周靜芝的游嘉欣（官方提供）

有人話游游同馮皓揚幾襯，確係幾新鮮嘅組合。（官方提供）

在《俠醫》中飾演周靜芝的游嘉欣，角色因腦麻痺關係要長期輪椅代步兼左手未能自由活動，但堅強的靜芝並未因而放棄人生，並一直默默努力繪畫「飛天餃子」圓夢；不過由於身體殘障及種種其他因素，靜芝有感自己的心血不受尊重，因而「踩場」藝術展，並將自己的畫作搬到主展區表達對主辦方將傷健人士作品邊緣化的不滿！9月11日晚靜芝離開藝術展時，由於眼神夠晒堅定、兼且秀髮飛揚，整體感覺夠氣場又有型，網民留言激讚：「喜歡倔強的游游」、「呢幕好型！」、「坐輪椅的戲應該不好拍，游游又一突破」、「游游同家俊（馮皓揚飾）又幾襯喎」。

《俠醫》劇照（官方提供）

《俠醫》劇照（官方提供）

《俠醫》劇照（官方提供）

《俠醫》劇照（官方提供）

游游事後接受官方訪問時，笑言當下的秀髮飛揚全靠「神來之風」：「其實嗰場戲拍咗幾個take，只有嗰個take係特別有風，而且係我覺得真係（自己）做得最好嘅一take，同埋我自己睇番都覺得：『嗯，係幾型喎。』所以我覺得好開心，今次畀大家睇到我有呢個變化」、「以前我嘅角色都比較小妹妹、或者斯文柔弱啲，好少畀觀眾睇到我演咁硬朗嘅角色，今次個角色會姐姐啲、硬朗啲同堅強啲，見到大家覺得我真係做得出嗰個感覺，我係好開心嘅。」

游游這三鏡頭真係好型（官方提供）

游游這三鏡頭真係好型（官方提供）

游游這三鏡頭真係好型（官方提供）

俠醫｜游游穿衣顯肥脫衣顯瘦

游游9月11日出席宣傳活動，大晒弗爆健美身材。（官方提供）

游游9月11日出席宣傳活動，大晒弗爆健美身材。（官方提供）

另游游9月11日以Sporty Look現身《俠醫》記者會時，美好身段表露無遺，除了一雙修長美腿、還有操得甚弗的腹肌及背肌，面部線條亦沒有之前拍攝《羅密歐與祝英台》圓潤。不過游游受訪時透露並未有刻意減肥，笑言自己「穿衣顯肥脫衣顯瘦」之餘，並大爆原來已擁有七至八年gym齡：「其實我一直有刻意Keep fit嘅，咁就冇話最近真係特別咁去減肥。我本身都有一個好規律嘅運動模式，即係可能一個禮拜做兩日gym、跟住再做啲Cardio或者打吓Tennis咁，我係咁多年嚟一路都係keep住咁樣去做。」、「我係穿衣顯肥、脫衣顯瘦嘅人嚟，我上鏡呢點樣都係會覺得圓圓潤潤咁，所以可能有時着衫多、人哋第一印象就會覺得我肥，但如果我一着少啲衫，啲人就會話：『咦，原來你都幾瘦喎！』」

游游9月11日出席宣傳活動，大晒弗爆健美身材。（官方提供）

游游9月11日出席宣傳活動，大晒弗爆健美身材。（官方提供）

游游續指之前予人感覺特別圓潤，是因身體出現了小毛病，幸好最近已康復：「我記得特別係喺《大夫》、《羅密歐》嗰段時間呢，我身體出現咗少少問題要食西藥去改善，我諗係啲西藥嘅副作用令到我個人好腫咁，因為我真係冇停過運動嘅，但嗰個階段就一路都冇咩成效咁，去到後尾我停咗啲西藥、再調理好番個身體之後，再加埋正常嘅運動同作息，就keep到依家咁。」、「所以有時真係唔好將自己Push得太勁，我可能就係將自己逼得太緊，先會導致身體嘅問題，所以依家我覺得係盡咗自己嘅能力就OK啦。」

游游原來已經坐擁8年Gym齡。（官方提供）

游游原來已經坐擁8年Gym齡。（官方提供）