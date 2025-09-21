JKF百大女郎選美戰況激烈！她穿比堅尼熱舞疑「直播走光」狂圈粉
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
第七屆JKF百大女郎票選活動早前開跑，今年戰況格外激烈，就在活動開跑前，參賽者之一的蕭蕭意外因直播走光躍上新聞，雖然事後證實是虛驚一場，但不少粉絲因此被她的反差萌圈粉。不過在JKF女郎中，不只蕭蕭擁有反差魅力，包括擁有火辣曲線的旺旺小仙，和妖豔感十足的李尾巴，都是天使面孔、魔鬼身材的大尺度正妹。
蕭蕭早前在直播時穿著比堅尼熱舞，卻疑似因為動作太大當場走光。她事後澄清應該只是保護措施外露，不過就算真的走光，她也認為人體構造大家都差不多，無須大驚小怪。
點擊圖輯查看更多蕭蕭的相片：
+18
除了蕭蕭，李尾巴和旺旺小仙也都是大尺度女神。李尾巴外表高冷，但在妖豔的臉蛋下有一顆善良又溫柔的心。身材窈窕的她時常放送大尺度照片和影片寵粉，也常在節目和網路上大膽展現自我。
而且私底下的李尾巴熱愛唱歌、畫畫和衝浪，動靜皆宜完全是不折不扣的的寶藏女孩。
點擊查看更多李尾巴的相片：
+20
旺旺小仙尺度更逼人，屢次被封號的她已經開了第七個IG帳號。
即便如此仍擋不住她放送性感的心，也因為她的努力和成長，在今年的TRE成人展上收穫超多女粉稱讚和肯定，讓旺旺小仙相當感動，也更堅定要衝刺百大女郎投票的決心。
點擊圖輯查看更多旺旺小仙的相片：
+15
台健美大賽「NBA日本最美女記者」宮河麻耶驚喜現身！講流利中文韓籍成員搶盡風頭？啦啦隊女神「一粒」高EQ回應：是我學習的對象前AKB48女神重磅加盟台灣啦啦隊！同期新人還有這TikTok人氣網紅日極品美女靠一張相全球爆紅 累積7630萬次觀看數 馬斯克也轉發
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】