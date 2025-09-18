Robynn專輯演唱會感動落淚！失聲針灸數百針後重唱《月光奏明曲》

Robynn Yip（葉中月）日前在西九文化區舉行首張個人新專輯《Phases of the Moon》Live House個人迷你演唱會，從組合Robynn & Kendy蛻變成為獨立歌手，在個唱內以歌曲貫連這5年唱作人歷程，一直背後支持Robynn的丈夫Jonathan及兩位女兒都有前來捧場，囡囡更自製紙牌「Love MAMA」及上台送花，令她非常驚喜，加上歌迷們一早入場霸企位，以近距離聆聽Robynn歌聲，當她見到不少自她出道已來支持的歌迷，讓Robynn感動到數度眼濕濕，強忍淚水繼續演唱。



Robynn唱「一顆月亮的故事」向歌迷揮手，感動得眼濕濕。（官方提供）

Robynn感激歌迷支持

Robynn出場以Robynn & Kendy組合時代創作的《一顆星的故事》與她最新作品《一顆月亮的故事》融合，彈奏出5年的轉變，也帶來不少回憶，緊接再唱出專輯中的《Fifth of May》、《Eternity》、《Little Love》等多首歌曲，Robynn更對樂迷說：「多謝你們一直在等我，支持我成為獨立歌手，這張專輯我用了5年時間，記錄著我許多轉捩點的人生階段。」

她更唱出為呂爵安Edan創作的《月光奏明曲》， 卻不滿意自己演奏部份未夠完美，要求再重來，歌迷拍手鼓勵，同時她更邀請音樂夥伴Claudia Koh 許東晴和她合唱《New Me》，她更露兩手-舞姿，歌迷已拍手叫好。

Robynn早前失聲連日針炙過百針

原來在籌備音樂會時，卻因感冒導致失聲，聲帶整個月都沙啞，令她十分擔心，後來用針炙治療聲帶逐步康復，所以在台上她不禁感觸哽咽說：「這個音樂企劃讓我有淚水、有聲帶沙啞、有各種掙扎，但令我感動是一路上有好多朋友願意支持、幫助我，更有一班同我一齊顛一齊傻嘅fans，多謝你地，我一直都在。」當她唱出《一顆月亮的故事》的歌詞「我一直都在….」歌迷和她合唱，她也不禁眼濕濕，最後她以一曲《尚有一些理由顯得我優秀》作為壓軸。

她接受訪問時透露：「這個音樂會做得非常驚險，因為整個八月份，我都聲帶沙啞，慶幸嘗試日日去針灸，加起來都幾百針，所以我覺得雖然不完美，但我已經要給自己一個「叻」，已經超額完成。隔了很長時間沒上舞台唱歌，一口氣唱了這麼多首歌，也佩服自己勇氣。」

今次藉著《Phases of the Moon》這張唱片，記錄到這五年人生 ，對自己來說是人生大事，所以很感動，尤其很多粉絲都是熟悉的臉孔。

Robynn女兒捱眼瞓來見證自己重要歷程

提到其丈夫帶著一對女兒捱眼瞓都來支持，她稱辛苦了女兒們，不過好想她們一起見證媽只一個重要歷程，見到兩個可愛囡囡自製WE LOVE MAMA 應援紙牌支持，實在很感動，很開心。

Robynn演繹寫給Edan的《月光奏明曲》自嘲「撻Q 」

提到為呂爵安Edan創作的《月光奏明曲》，首次公開演繹，因為她演唱的版本氛圍不同，導演想做得特別一點，加了Loop pedal就好有型，但她卻「撻Q 」，不過Robynn亦不介意反過來自嘲，她說自己取笑自己可以壯膽 ，而事實現場大家也不介意的，很耐心地聆聽她的音樂，令她感動。