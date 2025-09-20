俠醫｜「新一代奸仔」丁子朗唔止壞事做盡　仲想對張曦雯做變態嘢

TVB劇集《俠醫》昨日（19日）一集繼續講到「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）的一系列「喪心病狂」行為，丁子朗原來與「綠茶婊」劉佩玥暗地裡聯手各取所需，丁子朗想打垮陳豪，而劉佩玥則想讓張曦雯身敗名裂。

「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）的一系列「喪心病狂」行為。(《俠醫》截圖)

丁子朗原來與「綠茶婊」劉佩玥暗地裡聯手各取所需。(《俠醫》截圖)

陳豪替身體不適的兒童謙仔義診，但謙仔父親突然大鬧醫館，指控陳豪的針灸導致其子癲癇發作。馬貫東為平息事件而用錢收買謙仔父親，過程中卻被偷拍並公開。記者圍堵醫館提出質疑，令陳豪聲譽及脈脈通生意大受打擊。但是這一切原來都是丁子朗的陰謀，他更給了劉佩玥一包東西：「睇吓呢樣嘢，睇吓有冇興趣？用喺羅穎琛身上嘅！」劉佩玥即明白他的意思：「咁益你啊？好似唔係幫緊我喎。」丁子朗即用歪理圖說服劉佩玥，指可以令張曦雯「貼貼服服」。

這一切原來都是丁子朗的陰謀，他更給了劉佩玥一包東西。(《俠醫》截圖)

記者圍堵醫館提出質疑，令陳豪聲譽及脈脈通生意大受打擊。(《俠醫》截圖)

劉佩玥向張曦雯稱已約見藥油出口商老闆，在張曦雯出現前劉佩玥已經把之前丁子朗交給她的東西放進飲品內，但丁子朗突然出現席間，令張曦雯極為反感。丁子朗囂張的說：「等緊個出口商啊？我個friend嚟㗎喎。我畀咗機會你㗎，係你死都痴住我表哥咋嘛，我梗係打沉脈脈通口㗎啦。」張曦雯氣到馬上離開餐廳，但一出門口就覺得頭暈，劉佩玥假裝幫她去買藥，實際則讓丁子朗把張曦雯帶到酒店房，丁子朗更會對張曦雯做出極變態的行為。

張曦雯出現前劉佩玥已經把之前丁子朗交給她的東西放進飲品內。(《俠醫》截圖)

張曦雯氣到馬上離開餐廳，但一出門口就覺得頭暈。(《俠醫》截圖)

丁子朗更會對張曦雯做出極變態的行為。(《俠醫》截圖)

