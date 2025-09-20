盲盒鐵路遊｜丁子朗連奪馬貫東兩個第一次　畀鹿圍叫得大聲過德德

無綫（TVB）旅遊節目《盲盒鐵路遊》昨日（19日）一集繼續由丁子朗、陳懿德及馬貫東主持，前一集三人終於如願以償抵達哈爾濱，體驗了夏天都能玩雪的快樂。丁子朗及馬貫東更大晒「hehe情」滾雪堆，今集他們更去了室內滑雪場，有畏高症的馬貫東在坐纜車時向丁子朗笑指：「你帶咗我去兩個第一次。第一次全裸，肉帛相見咁傾計，第二個第一次就係呢度。」第一次滑雪的馬貫東在ending pose時擺出很帥的動作，可惜又是帥不過3秒，結果跪在雪堆中。

下一站三人抽到的盲盒是去中國的最北端漠河，漠河與俄羅斯只是一河之隔，今集他們帶陳懿德去了一個地方。但是去的途中，他們要陳懿德蒙著眼睛，陳懿德表示出無限的驚慌：「我可唔可以安全到達？好緊張啊！其實我唔係驚去邊，而係嗰個地方究竟安唔安全㗎？」在拆開眼罩之前，陳懿德不停發出尖叫，表示出極度驚慌。原來丁子朗及馬貫東帶了陳懿德去原野看馴鹿，打開眼罩之後陳懿德發出的是驚喜的尖叫：「嘩，係一班馴鹿啊！好夢幻啊呢件事！」反應截然不同。

除了陳懿德外，竟然丁子朗都發出驚叫，他在餵馴鹿吃東西時，被馴鹿的舌頭碰到：「啊！佢條脷掂到我啊！」馴鹿更搶他手上的食物（苔蘚），讓他不停左閃右避直呼「救命」，十分搞笑。「畀鹿圍」的他最後都記得跑回原位，說出他的台詞：「唔好以為歐洲先有呢個馴鹿，呢度東北都有㗎。」

