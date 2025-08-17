我的主夫男友打破短劇粗製濫造宿命　15分鐘打造電影級戀愛攻防戰

這個年代，節奏太快，所有生活環節統統高度壓縮。Lunch time用盡一個鐘食飯？太奢侈，30分鐘就好，要留時間行街「濕平」也是正經事，睇劇亦最好這樣，所以每集幾分鐘至十幾分鐘不等的微短劇就成為全球觀眾新寵。



從兩岸三地到東南亞，再到拉美、歐美市場，微短劇觀眾數量都是愈來愈多，有些更已經去到億億聲。這些劇集不止是賣劇情，更賣快感：戀愛可以一開場就親吻，復仇能在一分鐘內反轉，每個劇情都似零食，一打開就停不了。可是在這場速度至上的內容競賽裏面，有質素的微短劇仍是少之又少，多數劇集都是趕出街狀態，製作粗糙，劇情左抄右抄。

難道真的不可以做得認認真真？剛在NowJelli紫金國際台上架的《我的主夫男友》，應該就是答案。

由陳聖亨和高煜霏主演的《我的主夫男友》，從策劃、劇本、監製到拍攝與後期，皆比照長劇製作水準處理。雖然每集約15分鐘，但無論場景質感、演員表現、鏡頭節奏，還是劇情鋪排，都足以讓人忘記這其實是一套微短劇。

《我的主夫男友》由陳聖亨和高煜霏主演。（《我的主夫男友》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《我的主夫男友》劇照👇👇👇

+ 12

身兼總製片人和導演的殷翠韓，沒有因為「短」而將創作變得「淺」，她與製作團隊選擇用微短劇這種平台做一部真正想講故事的作品，用最流行的形態，去盛載不膚淺的內容。

故事從一段看似甜蜜的「契約婚姻」展開：女主角奕寧（高煜霏）是企業繼承人，帥氣溫柔的男主沈騫澤（陳聖亨），則是她聘來應付家族交差的「主夫」── 表面上，他是煮得一手好菜的賢內助，實際上卻懷有不可告人的目的。

【相關圖輯】中國短劇本小利大賺千億 從狗血到風靡全球 收入拋離電影憑什麼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32

觀眾從第一集開始便知道，這段感情有陰謀，但不知道沈騫澤到底打算做甚麼。而在看他逐步接近奕寧的同時，偏偏又好像動了真情。情感線與懸疑線交纏共生，像極了一場愛與算計的華爾茲。當然，激情場面絕不可少，劇集裏面咀戲連場，睇到觀眾血脈沸騰。不過這齣劇最迷人的地方，還是觀眾一邊懷疑男主的背後動機，一邊又忍不住站在他那邊的那種矛盾感覺。

講到底，《我的主夫男友》成功之處，不止於它的「精」或「快」，而是即使身處微短劇這個流量為王的紅海戰場中，它依然沒有放棄對角色與情感的認真對待。奕寧不是標準的女強人樣板，更不是套上女性軀殼的一般霸道總裁，而是一個會懷疑、會受傷、會轉身面對失敗再站起來的立體角色。沈騫澤也不是只懂深情凝望的工具人，而是一個內心有掙扎、有悔意、有成長的男人。他們之間的感情不是「因為劇本要夠甜所以接吻」，而是每一次親密都來自情緒推動，甚至有時是一種逃避與慾望的交錯。對於易分心的觀眾來說，這部劇節奏剛剛好：濃縮、好入口，卻後勁十足。它讓我們睇到，微短劇不是不能高質，只是太少人願意用心拍。

【相關圖輯】陸劇陷「影視寒冬」四大跡象揭演員慘況 殺青即失業、拿不到尾款（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

《我的主夫男友》用家庭主夫與女總裁這個表面極致反差的組合，重新詮釋現代愛情攻防戰。現在劇集首10集在Now TV YouTube頻道可以免費試睇。

【本文獲「Now TV」授權轉載。】