必看暑期播放量破10億短劇：念念有詞/一品布衣/穿越古代兒孫滿堂

今年的短劇暑期檔已完結，獨舌短劇梳理了7月1日-8月28日期間紅果短劇的爆款劇目。



可以看到，豎屏短劇從數據、題材、製作、系列化幾個維度都有突破之處。爆款劇題材分佈均勻，無論是愛看老CP合體撒糖的，還是愛看轉世萌娃操縱人心的，亦或是大男主、大女主進階+復仇+打臉的，都能夠得償所願。

目前在紅果暑期檔破10億播放量的微短劇（獨舌短劇提供）

截稿時，紅果暑期檔超過10億播放量的微短劇已有13部，其中古裝劇7部、現代劇6部，超過30億的有2部。3部劇達到了紅果熱度值破億、觀看量破10億的雙破億成績。

男頻劇方面，自年初的《老千》之後，暑期檔再次貢獻出2部破10億男頻劇，均為古裝題材。

在這個暑期之前，紅果官方未公布過播放量破30億的微短劇。（《好一個乖乖女》在雲合數據的統計中播放量超過30億）。暑期檔期間，兩部大爆微短劇在一個月內接連出爐，並且皆出自聽花島。

《念念有詞》

首先是都市情感劇《念念有詞》，憑藉多巴胺陽光女主和啞巴霸總的高甜CP，以及温馨細膩的人物心理描摹，成為首部單日熱度破億的微短劇，又在7月23日成為紅果最快破30億播放量的微短劇。

短劇《念念有詞》破30億海報（微博@紅果短劇app）

與同類微短劇相比，《念念有詞》中沒有等待被拯救的柔弱女主，或者擁有強大氣場、令人聞風喪膽的超能力女主，劉念飾演的桑鹿自力更生、樂觀健談，即使成為豪門闊太，也絲毫不改自己的個人主張、生活習慣及審美特色。

她與霸總封硯（何聰睿 飾）之間，更接近一種治癒與被治癒的關係。與同類長劇集相比，桑鹿性格陽光但絕不傻白甜，她擁有精英的能力，但不起精英的範兒。她不刻意通過某種光環或者雌競勝出來獲得共鳴。這種接得了地氣，也擁有治癒力的現代職業女性，在長短劇集各出奇招的今天，也是不多見的。

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀第二部》

然後是在8月13日，同樣出自聽花島、史上最快破30億的《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀第二部》熱度超過同系列第一部，並打破《念念有詞》的數據記錄。

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀2》上架，僅用一天時間就實現了雙平台破億。（《太奶奶2》劇照）

該劇囊括了極致人物、豪門群像、打臉虐渣和精品化製作於一身，可以算作是微短劇中的典型。想了解微短劇的設定有多癲、但不想看粗製濫造短劇的初入門者，這部劇一定不可錯過。

一句「用科學解釋不了的」穿越設定，讓紀家霸總們圍着一名18歲少女喊起了「太奶奶」，老爺子也化身乖兒子喊起了「媽媽」。女主容遇（李柯以飾）不僅高智商，能料事如神，樹立家風，其數學家的身份也給角色增添了不小的光環。

第二部相比第一部來說，既延續了強張力的親情元素，也增加了不少喜劇成分，比如真假少爺互懟、兩霸總爺爺鬥法、影帝紀言亭（王道鐵飾）大跳掃腿舞的片段，都成了高點贊、收藏、評論的高潮劇情。

當然，劇集的火爆也源自於演員的出色表演。劇中，除了飾演容遇的李柯以，飾演紀舜英的屈剛這對跨年齡母子的可温馨、可搞笑的互動，收穫了觀眾點贊之外，《太奶奶2》中還集結了不少高人氣短劇演員，如曾輝、王道鐵、吳添豪，都在劇中客串了重要角色。

這兩部破30億的劇集，基本可以視為目前微短劇綜合實力的天花板。如果要雞蛋裏挑骨頭，那麼《念念有詞》還是未脱離偶像甜寵的大框架；《太奶奶2》又給容遇增加了武力值，讓太奶奶幾乎成了超級英雄，多少有點神乎其神了。

《一品布衣》

在《穿越古代兒孫滿堂》出現之前，《一品布衣》是暑期檔唯一一部破10億播放量（目前已破20億）的男頻劇。

短劇《一品布衣》宣傳海報（紅果短劇）

這部關鍵詞為：古代穿越、亂世求生、家國情懷、大男主進階的《一品布衣》上線第五天，就實現紅果短劇三榜第一，且口碑不俗，其正劇思路的改編為男頻IP劇的創作打了個樣。此前獨舌短劇已經對該劇有過多次報道。

《穿越古代兒孫滿堂》

微短劇中的明星臉不少，《一品布衣》有「短劇版胡歌」，《穿越古代兒孫滿堂》就有「短劇版靳東」。同樣是種田文，女頻種田文突出歲月靜好和家長裏短，男頻種田文則真的在耕田。

8月8日上線的《穿越古代兒孫滿堂》雖然平均熱度不及許多女頻劇，但它在近日成為暑期檔第二部進入10億俱樂部的男頻劇，這與其內容的豐富、寫實、接地氣、反愚孝不無關係。

短劇《穿越古代兒孫滿堂》播放量破10億宣傳海報（微博@紅果短劇app）

劇中的男主趙清虎（張皓承 飾）從現代穿越到險些被偏心父母逼死的趙家老大身上。他立刻認清形勢，與兒女分家，一邊指導兒女發家致富，一邊與偏心父母周旋。從種田，到養蜂、捉蛇、開豆製品店，趙清虎致力於尋找各種營生養家餬口，執行力超強，逐漸走上家宅興旺的正軌。耕田+經營類題材，原本就擁有不小的群眾基礎，此類型在長劇集中沒發展起來，如今在微短劇中冒頭，也算是合情合理。畢竟，誰不想跟着靠譜大哥一起發家致富呢？

幾部破10億的古裝女頻劇延續熱門賽道，內容方面中規中矩。如《朱門假千金，寒門真鳳凰》中姐妹穿越互殺，穿插比較單薄的女主經商、與男主重逢的劇情；《雙面權臣暗戀我》則是宮斗的路子，同樣免不了雷同的雌競劇情，卻讓岳雨婷坐穩「綠茶女主」頭把交椅。

《神算大小姐名滿天下》是近來流行的女頻修仙劇，可對標《雲渺》系列，但劇集對打臉原生家庭的劇情依賴性嚴重，正反派對立的刻畫也過於僵硬。相比之下，《雲渺》系列用單元案件的形式豐富主線劇情，內容更加有層次感。

微短劇《雲渺》宣傳圖（微博@演員王小億）

此外，萌娃賽道也有了小流量。講述小孩幫助暴君逆天改命的《爹爹不哭，我在生死簿給全家續命》也在暑期檔突破10億大關。

其中飾演阿寶的2歲小萌寶甜豆，也是《穿書之炮灰變身天道親閨女》的主演，這部劇曾在5月達到10億+播放量，也是萌娃賽道最受矚目的短劇之一。甜豆可以說是史上年紀最小的流量演員。

今個暑假其他破10億的短劇

這個暑期檔，李柯以除了《太奶奶》系列，還與她劇中的「重孫子」王培延又合作了一部破10億的《夫人她專治不服》。兩人在劇中幾乎沿用了與《太奶奶》相似的人物性格，一個又拽又颯，一個又皮又慫。甜不甜見仁見智，但喜劇效果絕對十足。同時，《夫人她專治不服》也是繼《念念有詞》《太奶奶2》之後，第三部達成紅果熱度值破億、觀看量破10億的雙破億微短劇。除了「太奶奶宇宙」在持續擴張，曾輝、韓雨彤這對「短國第一CP」，在暑期檔用三部破10億劇證明了他們名副其實的吸流量體質。

7月的《南音再許》、8月的《當愛抵達時》《只為佔有你》，兩人可算是把姐弟戀、強制愛、帶球跑、破鏡重圓，都給演了個遍，讓粉絲過足癮。尤其是最新的《只為佔有你》中，韓雨彤飾演的姜也，在一對兄弟之間徘徊，也是把都市情感劇高顏值、強濃度的推拉感發揮到極致。總之，無論劇本是否同質化，只要這對真情侶開始發力，熱度就從未低過，其粉絲黏性和號召力相當之強。

短劇《南音再許》《只為佔有你》《當愛抵達時》播放量破10億宣傳海報（微博@紅果短劇app）

算起來，從第一部《厲總你找錯夫人了》開始到現在，曾輝、韓雨彤已經完成了兩人的第10次搭檔，他們也在今年扛起了暑期檔的現言大旗。同時，主演《念念有詞》的劉念、何聰睿也已合作了三次。可以說，這個暑期，古裝劇各出奇招，現言CP地位不倒。

但值得注意的是，曾經在《好一個乖乖女》中脱穎而出的柯淳、餘茵，登上過短劇男演員TOP的姚冠宇、王凱沐、馬小宇等，都未有10億+的作品出現在暑期檔。王小億的成名作《雲渺：我修仙多年強億點怎麼了》系列，在暑期檔播出的第三、四部都還未破10億大關。

接下來，《雲渺5》《太奶奶3》《一品布衣2》《掌生2》都計劃上線。多部高人氣系列化微短劇中，究竟誰能最終留下姓名，形成堅固的品牌效應；下半年又有怎樣的黑馬橫空出世，加入10億俱樂部，還要拭目以待。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】