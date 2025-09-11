短劇《逆仙而上》憑美女後宮＋修仙設定橫掃榜單　男觀眾看得過癮

在短劇市場上，男頻劇（以男性為目標觀眾的劇集）如今的熱度遜色於女頻劇，但也常有作品殺出重圍。



比如我們今天要測評的這部橫屏短劇——《逆仙而上》。它是一部修真仙俠類的短劇，目前位居騰訊視頻短劇熱播榜榜首。

《逆仙而上》目前位居騰訊視頻短劇熱播榜榜首。（騰訊視頻）

提到修真、仙俠這樣的關鍵詞，很多人心中都會覺得這劇一定充滿套路。事實上，引起我好奇心的點也在這裏：如果套路滿滿，那這部劇憑什麼多日穩居數個榜單的榜首呢？

數據表現

《逆仙而上》講述了寒門子弟陳元起遭遇愛人背叛，被人打傷墜崖後竟習得神功，誓要逆天改命，攜手幾位紅顏知己踏上覆仇路，最終以凡人之軀撼動仙門法則的故事。

劇集於9月5日在騰訊視頻播出，播出次日即登頂貓眼平台短劇熱度日榜，此後連續多日霸榜。同時登上Vlinkage微短劇播放指數TOP2。

《逆仙而上》登上Vlinkage微短劇播放指數TOP2（微博@Vlinkage）

這部劇的騰訊視頻站內歷史最高熱度為17486，且評論區異常熱鬧。騰訊視頻短劇熱播榜排第二的《婢女》，評論區有4000多條留言，而《逆仙而上》直接翻了一倍。

全劇一共25集，目前已更新至15集。播出過半，整體劇情的走勢仍維持住了前幾集的水準，評論區的口碑也以正向評價居多。

《逆仙而上》口碑以正向評價居多（騰訊視頻）

給足情緒價值的男頻劇才是好的男頻劇

能上熱榜的短劇，大多能滿足觀眾的情緒價值。在看《逆仙而上》的時候，深感創作者拿捏了男頻劇的受眾喜好，對於「打個巴掌給個甜棗」這樣的操作極為熟練。

比如它的開場，專治低血壓。男主角陳元起剛一亮相，就撞見了未婚妻胭脂與人私會。緊接着就被胭脂的情人傅青雲一頓暴打，又被扔下懸崖。本着斬草除根的原則，傅青雲還找藉口將陳元起的母親抓了起來。

愛人出軌，家人被抓，自己被害，妥妥的「天崩開局」。如果觀眾帶入一下自己，憤怒值應該會拉滿。然後主角就不出意外的有了奇遇。死而復生，神功附體，陳元起開始了自己的復仇之路。從懸崖底開始逆襲，真真算是觸底反彈。

逆襲復仇算是這部劇的雙軸之一，另一軸則是圍繞在陳元起身邊的紅顏知己，也可以稱之為「復仇天團」。

清冷聖女江予夢、妖族御姐烈舒媚與靈族蘿莉白小秋，這三位各具風采的女性角色，均與陳元起羈絆深厚。此外，還有因修煉「逆仙上神訣」而與他結下不解之緣的通天神女。她們共同構成了「復仇天團」中鮮明的女性群像。

都說男頻劇的女性角色是男主的掛件，但《逆仙而上》不是。這部劇在有限的篇幅裏能把幾個女性角色的特點塑造清楚，不似紙片人那樣毫無記憶點，還能觀眾為之觸動，就已經過了及格線。

通天神女傳給陳元起「逆仙上神決」，更像是一種惡作劇。因為一般煉這門功的人都抵不住反噬，往往命喪當場，可陳元起活了下來，於是被神女收為徒弟。在陳元起此後的復仇之路上，通天神女助力很多，她就像一個好奇的旁觀者，想看自己這個徒弟究竟能走多遠。

其他幾個女性角色的情況也差不多，像烈舒媚一開始和陳元起針鋒相對，沒有把他放在眼裏，到後面轉變為願意幫陳元起復仇，同樣是因為感受到了陳元起的魅力。這種善良小子有傻福的設定，早在武俠小說流行的時代就已經存在。從張無忌到郭靖，每一個永葆初心的男主角都能以此收穫屬於自己的幸福。

等到了網文時代，類似的設定更是深入人心，這種男頻作品的古早味可謂一脈相承。讓人很容易想起在2024年《喜劇之王單口季》中，付航奪冠時說過的一句話：

只要你勇敢地做自己，就總有人會愛你。

這樣的情節說套路是真套路，但觀眾也是真上頭，《逆仙而上》最可貴的地方正是在於給足了觀眾這類情緒價值，把網文中的古早味拍了出來。

雖然四個女人圍着陳元起轉，但這個角色並不惹人厭。可見在風流和下流之間，是有着一條紅線的。陳元起不是那種見一個愛一個的花花公子，他沒有那樣的資本。

作為一個屢獲奇遇的寒門子弟，陳元起最初的目的就是復仇，隨着自身修為的不斷提高，眼界開闊之後，角色的驅動力也有所轉換，但骨子裏依舊是那個倔強的寒門子弟。憑着自己的一雙手打下一片天，練成絕世神功，回到當初受辱的地方，報仇雪恥，快意恩仇，這是男頻劇都會拍的爽點。

縱使千帆閲盡，依舊不改少年心性，這卻是男頻劇裏不多見的橋段。寒門戰仙門，聽起來這麼沒把握的事情必輸無疑，可陳元起不光做了，還想讓更多的寒門子弟能夠像他一樣，免於被欺凌、被瞧不起，這就難得了。

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，男頻劇一旦有了有這種純粹感，境界一下子就上來了。男頻劇觀眾要的似乎不多，有提供爽感的劇情，有養眼的美女，就可以追下去。但男頻劇觀眾要的又很多，扮豬吃老虎可以有，套路多也沒問題，但還是希望有幾分純粹可以供他們回味。能拍出這點的劇，不愁沒有觀眾。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】