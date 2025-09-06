清華女博士「勇闖短劇圈」爆紅　為拍劇只睡3小時　被批浪費學歷

近日，一位清華女博士在短劇圈火了！



清華女博士暑假闖進短劇圈，一天狂拍20個小時，自稱：

只睡3小時，真是氣若游絲，但一聽開機，又像打了雞血一樣爬起來說：我不困！我還可以繼續演！

清華女博士暑假闖進短劇圈（小紅書@Solocheese）

這位清華大學管理學博士，藝名袁小格，2023年畢業。大學學市場營銷的她，主業其實是科研。袁博士目前任職於一家省級實驗室，平時上班，做科研成果落地轉化。因為單位和高校合署辦公，她也有寒暑假

鋼琴、聲樂都十級的袁博士，自稱也是清華各大音樂節舞台上的常客。暑假經人介紹，進組拍攝短劇《星城棋緣》。這部短劇講述圍棋文化，她飾演湖南省博物館古文物修復師。現實生活中，袁博士的工作，和文物3D建模復原算法有關，算是本色出演。

身邊人聽說她去拍短劇，都非常驚喜，袁博士也覺得，做自己熱愛的事，「累並快樂着」，勇敢地去破圈，追求人生不一樣的價值。

也有人吐槽「浪費學歷」，勸她：

走智慧線，別混圈。

她談笑回應，是演得不夠好嗎？讀書讓每個人有了更多的選擇權，從事的職業不因學歷而設限。三百六十行，行行有「門道」。接觸短劇行業後，發現有更多需要學習的。拍短劇緩解了焦慮。

當然，只是暑假兼個職，開學照樣搞科研的。但未來或許做短劇製片、投資人，甚至加碼XR/VR科技，讓短劇更精品、更沉浸。

