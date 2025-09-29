女神配對計劃｜葉蒨文與GM世紀之吻片段流出　幕後約會依然甜蜜

《女神配對計劃 最後告白》結局篇雖已圓滿結束，但「女神戀愛熱」依然未見減退，9月28日晚播出的《女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》，彩蛋曝光女神與配對成功的「求愛勇者」的絕密約會照片和片段、三位配對成功女神最初提及的擇偶條件、Sophie與GM的「世紀之吻」追加片段。



葉蒨文接受採訪（官方提供）

葉蒨文Sophie：曾展望「細眼靚仔、笑起來陽光」

除了女神心事，節目最後製作的彩蛋還曝光了大量女神與求愛勇者配對成功後的絕密約會照片或片段、三位配對成功女神第一日見製作時提及的擇偶條件，以及從未曝光的GM Sophie（簡稱GS）世紀之吻Encore Moment！神奇的是，三位女神第一天拍攝時提及的擇偶條件，竟與最後的配對選擇不謀而合。梁敏巧認為：「人品好最緊要，心地善良，風趣幽默，跟住孝順都好緊要，因為我覺得佢識得孝順屋企人，佢自己會對屋企人好。」自認是外貌協會的羅毓儀表示：「安全感，因為我係好冇安全感嘅人，初期我要你畀到好大嘅安全感我，我去到後邊先可以繼續同你建立。」葉蒨文則指：「善良，或者照顧人嘅心好緊要，最緊要係佢有責任感，佢係會為人著想。其實我鍾意細眼嘅，我由細到大都鍾意偏向細眼嘅男仔。」當監製問葉蒨文行內哪位藝人眼睛特別吸引時，葉蒨文當時已提及GM：「曾展望細眼都幾靚仔、笑起上嚟幾陽光。」

Sophie借節目「劇本迷思」派糖：係個天寫畀我同GM嘅劇本

而在曝光的絕密真實約會片段中，「GS」繼續如幕前般甜蜜，除了睇個演唱會都冤氣過人、在車廂內的超甜蜜餵食片段，更在網絡引發極大迴響，更有網民根據「GS」衣著推測事發時間，大讚二人冧到爆之餘、還大讚製作組夠Update兼不捨節目結束。無論哪個約會Moment都保持甜美笑容及腰果眼的Sophie，最後Round Up時，不但坦言最大收穫是GM，還向著鏡頭鼓勵GM一起為二人的愛情努力：「我最開心係收穫咗GM啦，成個旅程都好美滿。但愛情唔係淨係得甜，愛情係要細心經營，我好期待喺呢啲粉紅泡泡背後，我哋點樣繼續去努力維繫呢件事，我希望GM你可以同我一齊努力。」並搞笑地指《女神》節目有劇本：「好多人話《女神》係咪有劇本呀？我想講係有咯，係個天寫畀我同GM嘅劇本。」