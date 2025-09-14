日本少女偶像團iLiFE!成員偷偷拍拖　武道館公演上遭「公開處刑」

2025年8月27日，9人偶像組合「iLiFE!」在日本武道館舉辦了專場演唱會。



而以這場演唱會為節點，組合對即將退出成員採取的「處置方式」引發了廣泛爭議。

日本偶像組合「iLiFE!」（Instagram@ilife.idol）

此前圍繞該組合，2025年8月24日有疑似成員那蘭乃斗香（那蘭のどか，19歲）與粉絲交往的圖片在社交平台流傳。2025年8月25日，組合官方X賬號發布公告稱，經確認該成員存在「嚴重違反規定」行為，宣佈那蘭乃斗香退出組合。

點擊圖片放大查看iLiFE!成員的相片：

+ 18

那蘭乃斗香（那蘭のどか）於同日在個人X賬號引用組合公告致歉，寫道：

此次我辜負了大家的期待，深感抱歉。

那蘭乃斗香（那蘭のどか）（Instagram@ilife_nodoka）

她同時表示，將按計劃出演兩天後舉辦的武道館演唱會，並在文中闡述了理由：

按理說，我違反了規定，本沒有資格站上武道館的舞台。我知道這會讓很多人感到不快。但如果我在距離演唱會僅剩兩天的這個節骨眼上突然退出，會給其他成員帶來巨大負擔；同時，為了讓購買了門票、期待武道館演唱會的各位能看到成員們至今付出的努力，經過溝通，我最終獲得了出演機會。

儘管如此，在2025年8月27日迎來的武道館演唱會上，那蘭乃斗香（那蘭のどか）卻未能「完整完成」這場告別演出。

點圖放大看更多那蘭乃斗香（那蘭のどか）的照片：

+ 14

音樂界相關人士透露：

「對iLiFE!而言，此次演唱會是他們長期以來的目標——首次在日本武道館舉辦公演。儘管不少人批評那蘭乃斗香（那蘭のどか）在如此重要的演唱會前夕引發問題，但似乎更多粉絲還是希望『既然決定讓她出演，就該讓她完成到最後』。



然而，那蘭乃斗香（那蘭のどか）在安可環節的最後一首歌前，致歉說道『我將在此結束演出。此次給大家帶來極大困擾，非常抱歉』，隨後便『中途退場』。之後剩餘成員獨自完成了最後一首歌的演唱。



演唱會結束後，還安排了集體合影、TikTok拍攝等環節，但那蘭乃斗香（那蘭のどか）均未參與。目前雖不清楚運營方的真實意圖，但粉絲們普遍認為這種安排宛如『公開示懲』，對此不滿聲不斷。



此外，本場演唱會雖在ABEMA平台同步直播，但安可環節之後的內容被切斷，那蘭乃斗香（那蘭のどか）『退場』的畫面並未播出。針對這一點，也有粉絲質疑『難道是為了避免引發批評才做的處理嗎？』」



對於這場以「未完成狀態」收尾告別演出的那蘭乃斗香，X平台上出現了大量同情之聲：

「在武道館對乃斗香搞『公開處刑』，實在太過分了……而且還特意把ABEMA直播裏能看到的部分卡在安可之後，真能感受到運營方的惡意」

「就算她犯了錯，最後一場演出這樣對她也太可憐了吧？至少該讓她待到最後啊」

「乃斗香（那蘭のどか）的最後一場武道館演出，好歹讓她站到最後嘛。真希望能看到她接過花束，認真說一句『非常抱歉，也謝謝大家』再結束」

「感覺有點做得太過分了……或許因為我是粉絲才會這麼想，但真的覺得她好可憐」

