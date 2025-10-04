巨塔之后6-10集劇情｜宣萱被捉出公海、陳煒是墜機事故兇手?

《巨塔之后》由梁敏華作為編劇，鍾澍佳為總監製，宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥、吳若希領銜主演的一套以醫療為題材的電視劇，翡翠台於九月二十九日起逢星期一至五晚上八時三十分播映，一共有25集。本文將會介紹這部電視劇的每集劇情劇透及演員介紹。



TVB柒拾柒工作室@weibo

《巨塔之后》第6-10集劇情

《巨塔之后》第六集 (10/06)

一妍成功進入董事會，同時路沙馬集團主席方欣也成為新董事，並直接向一妍宣戰。然而，方欣隨即公開向一妍下戰書。一妍重提要求讓以珈和麗雪加入董事會，但以珈仍堅決不接受。此時，明塱醫院爆發醫療失誤，麗雪的弟弟陳宇澤被捲入風波。麗雪在協助處理危機時，察覺這宗事件背後並不單純，似乎另有隱情。同時，以珈極為關心繼女王海淳的未來發展，希望她能依照啟聰的遺願前往英國深造，但海淳強烈反對，兩人關係因此決裂。以珈接獲內部消息，得知這起醫療事故源於病理化驗報告有誤，因此她決定代表受害人起訴明塱醫院。

《巨塔之后》第七集 (10/07)

這場醫療事故的風波不斷擴大，更爆出副院長英傑疑有利益輸送行為。方欣為確保英傑能在董事會支持自己，暗中操縱事件。一妍深知以珈富有正義感，便放出線索讓以珈得以介入醫療事故。與此同時，以珈獲悉海淳身處首爾，立即動身飛往當地，並成功將遇險的海淳救出。以珈帶著負傷的海淳回港，面對前來探視的一妍，毫不客氣地興師問罪。更糟的是，啟心的男友程亦謙在明塱醫院治療期間，病情忽然惡化，必須緊急動刀。不料，此時醫院懷疑出現高傳染性疾病，導致相關樓層被封鎖並強制隔離，而亦謙的主刀醫生也被困在隔離區內！

《巨塔之后》第八集 (10/08)

啟澄從建邦口中得知，傳染病風波的始作俑者竟是永成。由於明塱醫院許多醫生被強制隔離，手術排程大亂，醫院頓時陷入癱瘓！一妍獨自一人在各手術間來回奔波，全力挽救病人的生命。為了讓永成停止行動，方欣找上門並向他提出交易條件。永成有一位泰國有勢力的重要客戶林鍈偉，其父罹患肝病急需換肝，永成心懷不軌，向鍈偉提出了一個「解決辦法」。此時，海淳要求以珈接手一件新的醫療訴訟案：一位因分娩時遭遇隔離事件而性命垂危的何太，對明塱醫院提出醫療訴訟！以珈直言一妍為了奪取明塱主席之位無所不用其極，她甚至懷疑墜機事故可能與一妍脫不了關係！

《巨塔之后》第九集 (10/09)

一妍與英傑帶隊參加交流會途中，竟遭綁架。原來是永成獻計，鍈偉下令將他們擄上貨船並駛往公海，目的是要一妍為其父親進行肝臟移植手術。原本是心胸外科專家的一妍別無選擇，在緊急情況下執刀完成手術，眾人才得以脫身。關於墜機事故，一妍直接向方欣攤牌，表明懷疑方欣是出於嫉妒進濤與自己結婚，才痛下殺手。同時，海淳一直關心的病人何太不幸離世，海淳傷心欲絕，並怪責以珈袖手旁觀，縱容明塱內部鬥爭，最終釀成這場悲劇。

《巨塔之后》第十集 (10/10)

在德橋的協助下，以珈成功躋身明塱董事局，但一妍對德橋此舉的動機抱持懷疑態度。國際刑警進一步證實，進濤的墜機事故確實是人為造成。此時，明塱醫院收治了一名罹患重度先天性角化不全症的女童，一妍堅決主張要為她進行一項風險極高的活體肺肝同步移植手術。多年前，明塱曾執行同一手術，卻因失誤導致病患身亡，負責該次手術的董立萬醫生也為此辭職。如今，一妍提出再次進行這項手術，遭到董事會的反對。此外，過去的秘密也被揭開：在進濤與一妍結婚前，方欣早已清楚一妍的真實身份，她曾勸阻進濤，但進濤沒有聽從，導致方欣對此積怨已深！

《巨塔之后》第1-5集劇情

《巨塔之后》第一集 （09/29）

明塱醫院心胸外科的顧問醫生董一妍憑藉頂尖的醫術，成功完成了一場極具挑戰性的複雜手術，為醫院的國際聲望奠定了重要基石。與此同時，集團主席王進濤此刻正身處一座華麗的歐洲古堡，為迎娶一妍進行最後準備。

王氏家族內部，王進濤的長子王啟智與二子王啟聰，均被視為繼任主席的熱門人選。因此，他們不約而同地將董一妍，看成是阻礙他們的一大威脅。啟智的妻子是身兼明塱慈善基金會主席的陳麗雪，啟聰的妻子文以珈則是充滿正義感的律師。

在盛大的婚宴上，王進濤與董一妍共同宣佈政府大型計劃招標結果：明塱「醫療城」計劃已成功入圍。然而，就在婚禮結束的翌日，王進濤便帶著兩個兒子啟智、啟聰，以及孫兒王海樂一同登上了家族的私人飛機。

（TVB官方圖片）

《巨塔之后》第二集 （09/30）

面對王家私人飛機墜毀的驚天噩耗，董一妍當機立斷在內部封鎖消息；然而，王家的三女王啟澄與其丈夫彭建邦卻在此時暗通王進濤的死敵柯永成，企圖令明塱醫院的整體運作陷入停擺。

在文以珈與陳麗雪的再三追問之下，一妍終於向她們坦白自己所知的情況；三人決定分頭行事：由以珈和麗雪親自到當地參與搜救，而一妍則坐鎮香港善後，但一切要保密。

一妍迅速安排專機，準備將墜機生還者王進濤秘密接回香港就醫，並越洋指示副院長林英傑緊急醫療部署，同時與記者進行了一場暗中交易。當王啟澄、彭建邦以及集團財務總監呂杏芳等人聞訊趕到企圖探望王進濤時，卻遭到重重阻撓。最終，一妍召開記者會，親口向公眾公布這次空難的慘重傷亡消息，噩耗一出，隨即震驚各界。

（TVB官方圖片）

《巨塔之后》第三集 （10/01）

當文以珈與陳麗雪等人還沉浸在喪親的哀傷之中時，董一妍已經要收起個人的哀傷，面對一場針對明塱集團、來勢洶洶的惡意狙擊風暴。一妍一方面私下拉攏高官莫康堯，希望能藉此換取明塱醫療城投標順利；另一方面，她亦在醫院內部試圖拉攏副院長林英傑。

此時，王進濤的四女兒王啟心聞訊後趕赴醫院，在醫生確認父親已經腦死亡後，她決定為其拔喉，然而遭到董一妍的強力阻止。結果事件鬧大並外洩。其後律師宣讀遺囑，結果卻讓王啟澄和彭建邦等人大感意外，因為董一妍最終繼承的明塱股份竟是少之又少。

一妍選擇對外間風風雨雨置之不理，專心籌備追思會，沒想到在整理王進濤的個人電郵時，卻意外從中發現了一個不為人知的重大秘密。

（TVB官方圖片）

《巨塔之后》第四集 （10/02）

在追思會上，柯永成突然現身，並當眾宣告他已取得其他股東的支持，即將召開一次特別董事會重選成員與集團主席。董一妍深知若要阻止柯永成進入董事會，就要有足夠股權送自己進入董事會。為此，她將拉攏目標鎖定在同樣持有股份的文以珈與陳麗雪身上。

一妍首先看準了陳麗雪對亡夫王啟智的深厚感情作為突破口進行遊說，然而，真正手握最多股權的文以珈，則堅決地表明自己絕不參與。在情勢緊迫之下，王進濤亡妻的姐姐萬秀琳，成為了董一妍最後可以拉攏的關鍵人物。於是，她親自前往澳門拜訪萬秀琳，豈料對方卻突然心臟病發，情況一度危急。憑藉其精湛的醫術，一妍成功地將秀琳從鬼門關救了回來。

到了特別董事會召開的當天，董一妍手持著萬秀琳的授權書，本以為自己已穩操勝券，沒想到會議的發展卻出現了意想不到的驚人變數。

（TVB官方圖片）

《巨塔之后》第五集 （10/03）

王啟澄在履任主席當日，便立刻準備將董一妍解僱。一妍以申請休假為藉口，為自己爭取了寶貴的時間。另一邊廂，她約見了AKL銀行的新任總裁戴德橋，並向對方提出驚人的合作方案。與此同時，一則來自國際刑警的消息為事件增添了更多懸念：先前的墜機慘劇，極有可能並非單純的意外。

不久，明塱集團突然爆發嚴重醜聞，導致公司股價應聲暴跌，先前的AKL銀行亦在此刻向集團催逼還款。在巨大壓力下王啟澄被迫只能以自己持有的股份抵償債務，此舉讓AKL銀行兵不血刃地成為了集團的其中一個大股東。

富商魏孝棠秘密在明塱醫院接受手術一事，竟意外地遭到洩露。然而，董一妍卻順利「拆彈」成功化解了這次風波。最終，柯永成與王啟心被逐出董事會，而王啟澄更被即時罷免主席之位。

（TVB官方圖片）

《巨塔之后》演員

宣萱 飾 董一妍

（TVB官方圖片）

陳展鵬 飾 戴德橋

（TVB官方圖片）

陳煒 飾 方欣

（TVB官方圖片）

劉佩玥 飾 文以珈