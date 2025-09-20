曾紅過楊冪！「第一古典美女」11年婚姻玩完謀復出　離婚理由曝光

44歲大陸女星孫菲菲當年曾以《孔雀東南飛》、《美人心計》等劇走紅，精緻臉蛋、身段窈窕的古裝美女形象被觀眾所熟知，過去曾有「第一古典美女」封號，甚至比楊冪還紅，但如今境遇卻完全不同。



日前她在微博宣布結束與集團總監史宏11年婚姻，直言：

沒有必要假裝婚姻美滿的樣子。

44歲大陸女星孫菲菲當年曾以《孔雀東南飛》、《美人心計》等劇走紅，曾有「第一古典美女」封號，甚至比楊冪還紅。（新浪圖片）

點圖放大看更多孫菲菲的照片：

+ 14

孫菲菲11年前嫁給在北京從事IT產業、聯想集團高層史宏，婚後她即淡出演藝圈，直到近日她自曝已離婚消息，並抖出婚變內幕，直指前夫小心眼，向來不准她提兩人15歲的年齡差，第一次提的時候，她還被瞪眼：

我很納悶，妻子小很多不是對男人成功的一個側面印證嗎？怎麼到我們家成禁忌詞了？

宣布恢單後，孫菲菲積極復出演藝圈，並大方分享婚變過程，她說：

我的經驗告訴大家：女孩千萬不要未婚先孕，因為這是對方拿捏你的把柄，他知道懷有身孕的你進退兩難。

似也暗示自己當初是先有後婚。

她說前夫疑心病重，天天懷疑她有外遇，對象除了租他們房子的大陸留學生外，前夫懷疑過快遞員、淘寶賣貨，甚至是2人結婚時的伴郎，對她的冷暴力，來自於不斷幻想她與某個房客搞不正當關係：「那一刻我爆發了，我指著他的鼻子告訴他：『你自己的心有多骯髒，就會把別人想的有多髒！』」想著11年婚姻結束：

總覺得有一雙大手，不斷地把我推出婚姻的門外。

孫菲菲宣布結束與集團總監史宏11年婚姻。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 9

延伸閱讀：

戰勝淋巴癌後竟再也不健檢！阿龐放任體重飆破三位數

朴炯植被爆《十二使者》片酬「一集4億韓元」 公司發聲闢謠

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】