林子祥演唱會慶祝78歲生日　家人突襲讓他爆哭　陳奕迅到場齊合唱

阿Lam林子祥78歲生日跟葉蒨文（Sally）的演唱會第四場瞬間變成生日派對。全場八千觀眾跟阿Lam齊齊賀壽，更有連環驚喜兼笑料百出。洪金寶、陳奕迅等群星賀壽，仔女孫女全家突襲，阿Lam感動到流下男兒淚。



阿Lam林子祥78歲生日跟葉蒨文（Sally）的演唱會第四場瞬間變成生日派對。（官方提供圖片）

演唱會每晚唱完《零時十分》例牌有生日環節，而今次壽星公是台上的阿Lam！當Sally問觀眾今晚有邊個生日時，「我好似識一個人生日⋯⋯係你！」隨即爆出故仔，「我嗰陣第一次唱《零時十分》，問佢乜嘢意思，佢話：『林振強咁寫嘅，我唔知喎。』跟住佢唱《十分十二吋》，我又問乜嘢意思，佢又話唔知！你講啦！」阿Lam即謂：「總之我而家個車牌都係1012！」全場即刻爆笑。

葉蒨文爆料林子祥搞笑對話

Sally繼續大爆阿Lam生日上午的搞笑對話：「我同佢講Happy birthday，佢竟然問『我今年幾多歲？係咪77？』我話No！It was last year！」全場笑到碌地。阿Lam尷尬叫停：「唔使講咁多啦！」但Sally堅持要講：「你有冇試過生日有咁多人同你唱生日歌？」隨即帶領全場大合唱。接着台上大屏幕播出重量級祝賀片，包括劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、容祖兒、許冠傑、洪金寶，連運動員林丹同導演賈樟柯等，絕對是粒粒巨星。

林子祥生日仔女孫女全家到場，阿Lam感動到爆流下男兒淚

正當以為驚喜完，Sally話：「仲有你識嘅人！」兒子林德信同太太即刻抱住孫女林明上台，孫女仲錫錫爺爺，甜到漏！Sally哽咽透露更大驚喜：「個女April啱啱喺美國飛返嚟！」原來阿Lam完全被蒙在鼓裏，父女相擁場面感動到爆，流下男兒淚。切蛋糕時Sally問要不要再唱生日歌，阿Lam搞笑耍手：「唔使啦，咁樣樣仲點唱歌啊？」最後神來一筆：「最大嘅surprise就係生日我可以放假！我唔使再唱啦係咪？」引得全場觀眾再次爆笑。

陳奕迅驚喜現身合唱《數字人生》五體投地

驚喜一浪接一浪，演唱會尾段，前來觀賞的Eason陳奕迅突然驚喜現身舞台，令阿Lam及Sally驚喜萬分！三人更於台上合唱《數字人生》，由於歌曲節奏是愈唱愈快，唱完後，Eason五體投地、甘拜下風問二人：「你哋點做到？」十分搞笑。完show後，阿Lam跟Sally返到後台，主辦及工作人員送上幾個蛋糕，為阿Lam慶祝生日，這個12點前的驚喜，阿Lam照單全收，多謝大家的祝福。

而今晚捧場的嘉賓有張艾嘉、洪金寶及太太高麗虹、陳奕迅及母親、曾志偉、周國豐、黃博及張王幼倫。