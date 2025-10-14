絕命法官劇情1-5集｜張家輝為護子知法犯法、曾舜晞誓要為兄復仇

《絕命法官》第1-5集劇情劇透，由歐冠英作為編劇，蘇萬聰為執導，由張家輝、胡杏兒、曾舜晞、鮑起靜主演的一套以犯罪懸疑題材為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。《絕命法官》於10月13日起，於ViuTV 99台播放，逢星期一至五晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《絕命法官》第1-5分集劇情

《絕命法官》第一集 (10/13)

故事在濠港市拉開帷幕，聚焦於備受尊敬的大法官秦譽（張家輝 飾）。他精湛的法律技巧在法庭上展露無遺，甫開場便憑藉犀利的盤問，成功揭露控方證供中的破綻，為一名被誣告的智障年輕人洗清了不白之冤。然而，正當秦譽步出法庭之際，氣氛陡然緊張——他被重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）率領的警員隊伍團團包圍。原因令人震驚：有人在他的辦公室內放置了炸彈。

秦譽的剛正不阿為他引來了殺機。他不久前才將濠港市第一大黑幫的頭目韓奎龍（林嘉華 飾）重判入獄，得罪了這個在濠港市隻手遮天的黑暗勢力，因此不斷受到死亡威脅。儘管如此，秦譽憑藉其德高望重的聲譽，依然是接任法院院長一職的熱門人選。

然而，在公眾視野之外，這位被視為正義典範的大法官，卻承受著難以言喻的悲痛。他的摯愛妻子舒嵐（黃智雯 飾）在不久前撒手人寰，秦譽至今仍未從喪妻之痛中恢復過來。禍不單行，更沉重的打擊接踵而至：他赫然發現，兒子秦一唯（曾向鎮 飾）竟然犯下了疏忽駕駛並肇事逃逸的罪行。

秦譽最初堅持要帶兒子前往警署自首，但當他們到達警署時，真相卻如晴天霹靂般砸中了他。被秦一唯撞傷的傷者，竟然是獄中巨梟韓奎龍的長子韓剛（陳俊安 飾），為了保護兒子免受韓奎龍的報復，一向秉公執法的秦譽，此刻不得不選擇鋌而走險，走上一條知法犯法的絕路。他開始著手銷毀一切罪證，向警方謊稱車輛失竊，並急忙尋求他昔日的好友——前警員曹威爾（張兆輝 飾）協助處理肇事車輛。曹威爾隨後安排了他的表外甥馬山寶（周漢寧 飾），負責將車輛拆解滅跡。

在另一邊，生命垂危的韓剛正在深切治療部與死神搏鬥。身陷囹圄的韓奎龍怒火中燒，隨即向外發布了針對肇事者的追殺令。同時，韓奎龍的次子韓烈（曾舜晞 飾）也開始積極追查事件真相。細心的韓烈在案發現場找到了一個重要的線索：秦一唯遺留下來的哮喘吸入器。一場波濤洶湧、驚心動魄的較量，正悄然在濠港市的暗流中展開。

《絕命法官》第二集 (10/14)

負責銷毀罪證的馬山寶（周漢寧 飾）正駕駛著秦譽（張家輝 飾）兒子肇事的那部車輛離開舊城區。不料，他竟意外地捲入了濠港市兩大黑幫的激烈火併之中。交戰雙方，一邊是屬於韓奎龍（林嘉華 飾）的「韓幫」，另一邊則是戚長榮（謝天華 飾）領導的「舊城幫」。

重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）迅速帶領警隊趕到現場，平息了這場黑幫騷亂，並將所有涉事人員帶回警署調查。馬山寶因駕駛可疑車輛，被指控涉嫌偷車而遭到拘留。曹威爾（張兆輝 飾）立刻向舊友秦譽求助，秦譽聞訊後毫不遲疑，立即委託了律師周洛雯（蔡思韵 飾）前往警署為馬山寶提供辯護。

與此同時，警方高層正在商討應對策略。情報科總督察石志揚（朱栢康 飾）與總警司達伽馬（夏利奧 飾）經過研判，認為戚長榮似乎正企圖藉著這次機會擴大其幫派勢力。石志揚為求「以毒攻毒」，竟大膽提議向獄中的韓奎龍發出特許令，讓他暫時出獄探望兒子韓剛（陳俊安 飾），以此作為制衡戚長榮勢力的手段。警方隨即迅速釋放了所有被捕的幫派成員。這種為了粉飾太平而偏袒黑社會的處事手法，引起了富有正義感的唐萱，以及她的上司胡堅（張國強 飾）的極度不滿。

秦譽一方面要極力安撫受到驚嚇的兒子秦一唯（曾向鎮 飾），另一方面則要繼續暗中處理肇事車輛的善後工作。然而，敏銳的唐萱很快就發現，秦譽報稱「失竊」的車輛與韓剛的嚴重車禍之間存在著可疑的關聯。她立即向上級申請，要求扣押該車輛進行全面的搜證調查。面對警方的合理要求，秦譽無從選擇，只能被迫配合調查，使自己陷入了一個必須用更多謊言去掩蓋最初謊言的困境。

由於肇事車輛是登記在秦譽的岳母沈寧（鮑起靜 飾）名下，沈寧前來探望外孫秦一唯並表示關心。在兩人的交談中，沈寧不經意地透露出，女兒舒嵐（黃智雯 飾）的真正死因可能另有隱情，這讓秦譽的心頭又蒙上了一層陰影。

在法庭之上，周洛雯為在被捕時遭警員毆打受傷的馬山寶據理力爭，要求法庭允許其保釋。然而，主審法官盧維德（許紹雄 飾）最終駁回了她的保釋申請，並裁定此案必須押後七天，以便進行進一步的深入調查。唐萱通知秦譽，車輛鑑證的結果已確認，這輛車被正式確認為撞傷韓剛的肇事車輛。

《絕命法官》第三集 (10/15)

律師周洛雯（蔡思韵 飾）因為她的當事人馬山寶（周漢寧 飾）堅決不肯配合警方對其「偷車」的調查，只好轉向委託人秦譽（張家輝 飾）尋求進一步的指示和協助。秦譽在了解案件進度時，赫然發現這宗案件的審查法官，竟然正是他在競選法院院長位置上的主要競爭對手——盧維德（許紹雄 飾），這令他倍感處境艱難，頓覺棘手萬分。

重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）在對證物車進行仔細搜查時，於肇事車輛內找到了一塊警員值日簿的碎片。秦譽見機不可失，便藉著這線索順勢向唐萱暗示，車禍事件或許牽涉到警隊內部有「內鬼」的嫌疑。唐萱出於對秦譽一貫正直形象的信任，遂將懷疑轉向當值警員莊森（趙永洪 飾）並對其展開質問。然而，由於莊森出身於「舊城區」，雙方很快便因為地域背景問題而引發了激烈的爭執。為了從馬山寶口中套取資訊，警方更對他採取了暴力逼供的手段。唐萱甚至在拘留所內阻止了周洛雯探望其當事人。儘管遭受虐待，馬山寶卻始終緊記著曹威爾（張兆輝 飾）的嚴厲叮囑，對所有盤問保持沉默，堅決不透露任何實情。

周洛雯將馬山寶在警署遭受虐打的情況告知了曹威爾，並對他產生懷疑，認為曹威爾可能是背後指示馬山寶守口如瓶的幕後主使。曹威爾表面上對周洛雯的質疑敷衍了事，私下卻急忙向秦譽探問實情。不料，他再次被擅長詭辯的秦譽所矇騙，以為一切仍在掌控之中。

與此同時，秦譽的岳母沈寧（鮑起靜 飾）因自己的車輛「失竊」一事，與秦譽爆發了激烈的家庭衝突。沈寧嚴厲地要求秦譽在專注於法官工作之餘，也必須兼顧作為丈夫和父親的家庭責任。岳母的指責深深地影響了秦譽，使他萌生了退出法院院長競選的念頭。

承受著巨大心理壓力的秦一唯（曾向鎮 飾）開始藉著酗酒來麻痺自己。他似乎一直以來都知曉母親舒嵐（黃智雯 飾）真正的死亡秘密。正當秦譽焦急地接走哮喘突然發作的兒子時，秦一唯才猛然驚覺，自己的哮喘吸入器遺留在車禍現場。父子二人心急如焚地趕往現場嘗試尋找，就在這時，秦譽接到了唐萱的來電——她通知秦譽，警方已經在車禍現場找到了遺留下的哮喘吸入器，這無疑是鐵證如山的關鍵物證。

《絕命法官》第四集 (10/16)

重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）將在車禍現場尋獲的哮喘吸入器，立即送交法醫部門進行鑑證。秦譽（張家輝 飾）深知一旦警方確認吸入器屬於其子秦一唯（曾向鎮 飾），他所編織的謊言將會徹底崩塌。情急之下，秦譽決定兵行險着：他立刻撥打匿名電話，向韓烈（曾舜晞 飾）的手下羅強告密，將撞傷韓剛的罪名誣陷給與韓幫敵對的「舊城幫」。

同時，秦一唯因在校園內飲酒而被大學球隊教練余欣（伍詠詩 飾）發現，面臨校方的嚴厲處罰。為了兒子的前途，秦譽應秦一唯的請求，出面向校方周旋，最終成功為他化解了危機。在醫院的病房內，韓烈與負責照料韓剛的護士唐嘉（湯加文 飾）因為一個小小的誤會而「不打不相識」，兩人之間的特殊情愫，也因此在不知不覺中悄然萌生。

在另一邊，曹威爾（張兆輝 飾）的妻子阮莎（韋羅莎 飾）從「舊城幫」頭目戚長榮（謝天華 飾）口中得知了馬山寶（周漢寧 飾）「偷車」案件的全部真相，並將此驚人內情轉告了曹威爾。在妻子的壓力下，曹威爾對秦譽展開了逼問，秦譽最終坦言，為了保住秦一唯，他別無選擇，只能犧牲馬山寶，讓他頂替罪名。經過一番痛苦的權衡後，曹威爾決定繼續協助秦譽。他動用關係收買了馬山寶的母親陳雪（閻汶渲 飾），試圖說服她勸導兒子馬山寶接受現實，認下偷車及肇事的一切罪名。

然而，在羈留期間，馬山寶被周洛雯（蔡思韵 飾）的真誠和正義感所打動，他向律師透露了自己擁有的不在場證明。周洛雯隨即將此事向警方反映，但未得到積極回應。眼見求助無門，周洛雯決定轉向媒體曝光事件的內幕，並獨自冒險前往充滿危險的舊城區，試圖親自尋找更多線索。

出於為兄長報仇心切，韓烈在獄中指使韓幫的囚犯成員，對所有來自舊城區的囚犯展開報復行動。身處同一監獄的馬山寶，因此陷入了極度的危險之中。

《絕命法官》第五集 (10/17)

重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）對律師周洛雯（蔡思韵 飾）的行為感到極度憤怒。她當面斥責周洛雯不顧後果，將馬山寶（周漢寧 飾）的案件細節向媒體曝光，此舉險些令馬山寶在獄中被韓幫成員殺害。面對唐萱的指責和可能造成的嚴重後果，周洛雯陷入了深深的自責與不安之中。

為了繼續掩蓋秦一唯（曾向鎮 飾）的肇事真相，秦譽（張家輝 飾）假意關懷，勸說周洛雯必須繼續為馬山寶進行辯護。在兩人的談話中，秦譽卻意外地從周洛雯口中得知了一個關鍵情報：馬山寶聲稱自己掌握了足以證明其清白的「不在場證據」。

這個突如其來的變故令秦譽心驚膽顫。為了確保他與兒子脫罪的計劃萬無一失，他決定主動出擊。秦譽與曹威爾（張兆輝 飾）連夜行動，冒著巨大的風險潛入舊城區，試圖趕在警方或其他人發現之前，銷毀這份至關重要的不在場證據。

隨著事態升級，「舊城幫」頭目戚長榮（謝天華 飾）開始對韓幫發起更為明目張膽的挑釁。為了避免兩大幫派的火拼徹底失控，唐萱以允許獄中的韓奎龍（林嘉華 飾）探望重傷的兒子韓剛（陳俊安 飾）作為條件，要求這位黑幫老大務必保持克制，在警方查明車禍真相之前，不得輕舉妄動。然而，戚長榮的行動卻變本加厲，他私下劫持並殘忍地燒死了一名韓幫的小弟，刻意以這種極端血腥的方式回應警方的介入，意圖激化雙方的矛盾。雖然韓烈（曾舜晞 飾）對唐萱的處理手法極為不滿，但他礙於父親韓奎龍的命令，只能被迫暫時忍耐，按兵不動。

在醫院中，韓烈與護士唐嘉（湯加文 飾）因照顧韓剛的緣故，接觸變得越來越頻繁，兩人之間的關係也漸漸趨於曖昧。與此同時，在大學校園內，秦一唯對教練余欣（伍詠詩 飾）的情感與信任日益加深。在心防逐漸卸下後，他開始向余欣嘗試吐露自己一直深藏於心的祕密——關於他母親舒嵐（黃智雯 飾）當年自殺身亡的往事……在真相與謊言交織的暗流中，各方勢力持續角力，濠港市的局勢亦變得越發複雜難測。

《絕命法官》演員

張家輝 飾 秦譽

胡杏兒 飾 唐萱

曾舜晞 飾 韓烈