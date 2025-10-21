逃兵役案台警再拘多名藝人　現場直擊棒棒堂小杰被押

台灣檢警偵辦閃兵集團案，21日清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉（張書維）、棒棒堂小杰（廖允傑）等4名藝人帶回。



據了解，Energy書偉、棒棒堂小杰分以15萬、30萬（台幣，下同，約3.8萬及7.6萬港元）代價假造高血壓報告，目前仍在偵訊中，確切涉案情節仍待釐清。

警方將Energy書偉帶回警局。（聯合新聞網授權使用）

據了解，以陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費假造體檢報告協助閃避兵役。檢警獲報後展開偵辦，今年2月、5月展開2波拘提，將藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、黃博石等藝人拘提到案，新北地檢署複訊後諭令全部交保。

Energy書偉（Instagram@shuwei11041104）

21日清晨新北地檢署指派4名檢察官、2名檢察事務官，指揮新北市刑大、永和分局警方，兵分多路前往台北市、新北市、桃園市、台中市展開拘提，帶回修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人。

另外Energy坤達因為人在溫哥華工作致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊，另外還帶回5名涉嫌閃兵的民眾。

警方將棒棒堂小杰帶回警局。（聯合新聞網授權使用）

棒棒堂小杰（Instagram@jaydaone111）

據了解，Energy書偉、棒棒堂小杰分以15萬、30萬元代價，委託陳志明找人幫背血壓偵測儀器，偽造高血壓異常報告順利取得免役資格。

但陳志明閃兵集團今年2月因王大陸案被曝光後，檢警依據陳志明手機紀錄及錄音展開搜索拘提，今天清晨進行第3波搜索，帶回4名藝人及5名閃兵的民眾，將待檢察官初步偵訊後移送新北地檢署複訊，釐清確切涉案情節。

盤點涉「閃兵」的台灣藝人：

