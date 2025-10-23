金式森林｜梁敏巧演八婆獲激讚　入行六年首獲「有名字」角色

金式森林｜由無綫與騰訊聯合出品，林志華監製、麥世龍、鄭成武編審。劇中飾演「八婆網紅」阿May的梁敏巧 (Maggie)，憑藉囂張跋扈和「一秒變臉」的精湛演技獲網民激讚。令人意外的是，這竟是她入行六年來第一個「有名字」的角色。她透露成功秘訣是靠將對白苦練百次及觀察路人自學。



《金式森林》劇照（官方圖片）

10月22日一集MVP絕對是飾演「八婆網紅」阿May的梁敏巧Maggie。劇情講述網紅May在街頭直播時巧遇新聞人物方芷君（江嘉敏飾），遂強逼芷君上鏡之餘，還向芷君連番挑機：「做唔到方仰天（郭晉安飾）個女係咪好唔Gur」、「告我吖，講事實」、「打我吖，你唔夠膽呀？」被逼到埋牆的芷君欲出手怒摑網紅May時，事件驚動警方並鬧上差館…

為免芷君成為「方家第一個監躉」，高深（羅子溢飾）為芷君安排和頭飯局，自覺佔盡上風的May起初已一臉臭寸，吐出口中食物嫌棄有渣之餘，還扮頭痛走人玩拖字訣：「依家係你買我怕，我鍾意幾時頭痛就幾時頭痛，你唔好以為講聲Sorry就冇嘢，就算你畀番一百幾廿萬我，我都未必肯跟你和解。」臨走前還態度惡劣吩咐高深：「喂！你呀，叫啲Waiter嗌啲最靚最貴嗰啲嘅咩和牛呀、魚子醬呀打包，叫埋攞埋落我架車度。」不過好戲在後頭，原來高深一早已錄下阿May所有惡行，並表示公開片段可令她身敗名裂，自知冇得鬥的May即時一秒變順攤簽下和解書之餘，還以極巴結口吻向高深及芷君道謝兼道別。

梁敏巧肢體語言＋語氣＋嘴面入型入格八婆格

早前憑《女神配對計劃》人氣急升的梁敏巧Maggie，這次再憑《金式》的忘我八婆變面式演出再下一城，無論手勢、肢體語言、語氣及嘴面，全方位都是不折不扣的八婆格，相當厲害！難怪贏盡網民正評，紛紛留言希望她日後拍多啲劇。翻查資料，自2020年已參與劇集拍攝的Maggie，六年來分別做過少女、美女、情侶、護士、主播、記者、觀眾、客人，甚至廁所女士，但有名字的角色還是第一次。Maggie接受官方訪問時，也直認阿May是她入行以來第一個有名字的角色：「亦係最多對白，同埋係我第一次試做八婆啲嘅角色。」

《金式森林》劇照（官方圖片）

《金式森林》劇照（官方圖片）

梁敏巧透過日常生活觀察及反覆練習自學演技

談到鑽研演技，Maggie透露平時除透過看電影取經，還會透過「觀察」去吸收：「我好鍾意留意日常生活唔同嘅人，可能喺茶餐廳食嘢、又或者只係企喺條街度，我都會留意番各種唔同嘅人生百態，返去消化完再同自己角色扮演，我平時都係靠咁樣裝備自己。」

Maggie續指由於角色只是客串性質，故準備時間也不太長，但她都有爭取時間每日在家中將每句對白至少讀100次！相當敬業。Maggie：「同一句對白我會練習100次左右，同埋盡量Explore唔同嘅語氣，然後搵一個自己最舒服嘅語氣去Present。咁樣亦方便配合對手，等對手回番我時，我袋入面有一個適合又舒服嘅反應」、「好似『我好頭痛』嗰句，我有試過溫和、嬲、無奈或者八婆等等唔同嘅語氣去講，因為我演戲仲係好新，未係可以好『無我』地臨場反應到，所以我就試吓用重複讀對白嘅方法，希望觀眾睇得舒服、自己又演得自然啲。」