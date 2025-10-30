范冰冰許恩怡東京國際電影節撞衫靠導演隔開　「我哋完全冇夾過」

第38屆東京國際電影節10月27日在日本六本木開幕，范冰冰與許恩怡在東京電影節為《地母》站台，兩人默契好到「太撞色」，合照時「被迫分開」，要靠導演站中間。



（Photos courtesy of TIFF）

由張吉安執導、范冰冰、許恩怡（Natalie）與白潤音等主演的馬來西亞電影《地母》入圍主競賽單元，同時亦在當地舉行世界首映。《地母》出品人、製片與一眾台前幕後團隊一同踏上電影節的紅地氈，趁着電影節Natalie跟團隊聚舊，非常開心，她跟范冰冰更不約而同穿上黑白色圖案禮服，甚有默契，Natalie說：「我哋完全冇夾過架！唔只同冰冰姐，仲有細佬、導演都好襯，不過我同冰冰姐實在太撞色，所以唔可以拍埋一齊，只好靠導演企喺我哋中間，但成個過程同大家一齊，感覺好親切。因為戲入面大家都好樸素，今次能夠一齊打扮靚靚，冰冰姐好有能量，加上佢嘅經驗，就好似一個大家姐咁，我哋都好信任佢。」

（Photos courtesy of TIFF）

Natalie與范冰冰自去年拍攝《地母》後再度碰面，感情依舊，大家有講有笑，觀看電影後大家分享觀後感，回想當日拍攝點滴，Natalie：「估唔到自己能夠連續3年出席東京電影節，今次係同張吉安導演第二次一齊參與，就好似同家人去旅行咁開心。大家都係第一次睇《地母》，喺大銀幕睇呢套戲，燈光、攝影、剪接、服裝，感覺真係好震撼，仲令我回想返拍攝時嘅情況，好多蚊、好多泥，哈哈…」