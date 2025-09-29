韓劇男星驚揭「確診不治之症」！右眼變這樣　全身發炎劇痛難忍

韓國演員李東健因演出《新娘18歲》、《巴黎戀人》大受歡迎，他日前在SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中，首度公開自己罹患罕見難治性疾病「僵直性脊椎炎」的消息，震驚眾人。



節目中，李東健因為眼睛嚴重充血與劇痛前往醫院就診，他透露這1年來反覆出現視力模糊、對光極度敏感，嚴重時甚至必須閉上一隻眼睛才能忍受：

剛開始真的痛苦到不行，現在吃藥1年才稍微適應。

李東健因為眼睛嚴重充血與劇痛前往醫院就診，他透露這1年來反覆出現視力模糊，最終確診為無法根治的僵直性脊椎炎。（SBS）

李東健因為眼睛嚴重充血與劇痛前往醫院就診，他透露這1年來反覆出現視力模糊，最終確診為無法根治的僵直性脊椎炎。（SBS）

李東健因為眼睛嚴重充血與劇痛前往醫院就診，他透露這1年來反覆出現視力模糊，最終確診為無法根治的僵直性脊椎炎。（SBS）

點圖放大看更多李東健照片：

+ 10

醫生解釋，他的症狀屬於「葡萄膜炎」，再加上病史，最終確診為僵直性脊椎炎，這是一種源自免疫系統異常的風濕性疾病，不僅原因不明且無法根治，只能靠長期管理與藥物控制。

醫生嚴正警告，若不徹底管理病情，將可能導致更嚴重的後果，並強調生活習慣必須全面改善，包括戒酒、戒煙、遠離糖與麵粉，同時補充維生素C幫助消炎。

李東健也回憶，早在10年前就曾因「像被針猛刺肩頸」的劇痛去看醫生，但當時被誤診為單純的頸椎椎間盤突出。如今真相揭曉，令他與家人難掩震驚。節目上，當醫生宣告診斷結果時，坐在棚內的李東健母親紅著眼眶哽咽表示：

真希望能替兒子承受這一切。

李東健和趙胤熙結婚僅3年離婚。（Louvre9）

【延伸閱讀】李東健趙胤熙結婚3年離婚 男方曾因戀情無縫接軌被鬧爆

+ 8

延伸閱讀：

玖壹壹出遊險「滅團」 春風、洋蔥飄外海靠健志英勇救援

撞臉撞到媽都不認得？黃豪平哀嚎「被蔡阿嘎綁架」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】