山神異聞錄劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《山神異聞錄》陸劇又名《山神》，改編自天下霸唱的同名小說。有魏瑋作為編劇，陳聚力為執導，由黃俊捷、丁笑瀅領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《山神異聞錄》電視劇情大綱

這是有關采參少年金十三（黃俊捷 飾）的成長與復仇故事。金十三自幼由老把頭金不換（孫偉 飾）收養為義子，兩人感情極為深厚。他為人聰明機靈，天賦異禀，不僅承襲了義父一身精湛的放山采參及辨參絕技，更善於謀略。

然而，平靜的生活在三年前的放山大會上被徹底粉碎。當時金氏全族遭人精心設計陷害，慘遭滅門，義父金不換亦不幸遇難。金十三雖僥倖逃脫，卻身負重傷，更悲慘地淪為「血奴」，在生死邊緣歷經了非人的折磨。

憑藉著堅毅的求生意志，他最終逃出生天。三年後，這位背負著血海深仇的少年毅然重返關東山。他決心利用自己的智慧與策略，精心佈局，誓要找出當年屠族的幕後真兇，手刃仇敵，以報滅門之仇。

在這條危機四伏的復仇之路上，金十三結識了身份神秘的少女楊如意（丁笑瀅 飾）。兩人利害與共，決定攜手同行，共赴險途。在追查真相的過程中，他們一同逐步揭開一個隱藏在慘案背後、牽連甚廣的驚天秘密。

《山神異聞錄》播出時間｜最新追劇日曆

《山神異聞錄》電視劇幾時播?《山神異聞錄》於11月4日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放。會員首周二至周五中午12時更新2集，首更6集。周六起每日更新1集。11月20日起，非會員每日更新2集。

《山神異聞錄》演員

黃俊捷 飾 金十三

背負著滅門血仇與「血奴」的殘酷經歷，這位天賦異禀的采參少年重返關東山，誓要憑藉智慧與謀略手刃仇敵。

（山神異聞錄官微@Weibo）

丁笑瀅 飾 楊如意

一位身份神秘莫測的少女，她與金十三在危險的復仇之路上結伴同行，決心一同揭開隱藏在慘案背後的驚天秘密。