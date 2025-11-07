阿嬌前夫賴弘國傳「第3次婚變」互刪光夫妻合照 老婆貼文洩玄機
撰文：聯合新聞網
「醫界王陽明」賴弘國（阿嬌鍾欣潼前夫）再陷婚變疑雲！
根據「鏡週刊」報導，雖然本人至今未出面說明，但近日被發現已悄悄刪光社群平台上所有與第3任妻子Alice的合照，包含兩人過去慶祝家庭時光、迎接女兒出生的貼文，全數消失無蹤，舉動被外界解讀為婚姻生變的默認信號。
賴弘國過去曾與「華航林依晨」趙筱葳及港星鍾欣潼（阿嬌）兩度結婚又離婚，2022年迎娶現任妻Alice，婚後育有一子一女，常在社群上曬出一家四口幸福合照。
不過，從今年春天起，兩人互動明顯減少，Alice更早一步刪除夫妻合照，貼文中不時出現「從今天開始的每一天都只會越來越好……向前走就會看到光」等語句，似乎暗示心境轉折。
近月來，Alice頻繁出外旅遊，足跡遍及美國、沖繩、峇里島及上海，社群上幾乎不見賴弘國身影。
對於婚變傳聞，賴弘國始終未作回應，媒體求證也未獲回覆。據悉，兩人自今年中起已少有交集，從刪照、取消追蹤到單人出遊的跡象看來，這段僅維持三年的婚姻恐怕已悄悄亮起紅燈。
