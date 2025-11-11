新聞女王2丨黃宗澤瘋狂飲國產牛奶　植入廣告之多令網民驚嘆

《新聞女王2》上周前在內地視頻平台搶先上映，但是因劇中廣告植入豐富,引發網民熱議。黃宗澤劇中飾演的新聞總監古肇華對一款國產舒化奶愛不離手，從CHANEL包包裏掏出舒化奶的橋段更是成為網絡熱話。



黃宗澤鐘意國產舒化奶絕不離手（劇照）

《新聞女王2》自2025年11月10日起，逢星期一至五晚上8點30分於翡翠台播映，上週在內地搶先播,內地網民驚訝劇中廣告植入密度高、更有網民笑指該劇是「廣告女王」。根據統計，劇中廣告的主要品牌包括伊利舒化奶、東方樹葉、海信（Hisense）、補水啦、怡寶、COLMO等內地品牌,証明《新聞女王》這個品牌在內地受歡迎.

劇中黃宗澤飾演的新聞總監古肇華見縫插針安排廣告，甚至用提詞器打廣告讓主播念，凸顯其「利益至上」的商人形象，網民稱之為「中插廣告的神」。同時黃宗澤自己也被設定為「嗜奶人」，主播台、辦公室裏全程舒化奶不離手，其中有一段黃宗澤從CHANEL包包裏掏出舒化奶的橋段,內地網民笑指他將「奢侈品包與平價牛奶組合違和感拉滿」。

植入廣告當然會引起網民關注，但也有觀點認為高招商反映劇集熱度與商業價值，且部分創意植入與角色貼合，形成獨特喜劇效果。

東方樹葉品牌之前就官宣了主演佘詩曼為東方樹葉香港代言人，佘詩曼也對廣告植入過多做出了回應：

「客戶看好收視先會落廣告，且植入符合劇情。」

