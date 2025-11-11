林曉培 x 鄧建明「起勢搖滾演唱會」11月30日唱爆觀塘海濱。

台灣搖滾天后林曉培（Shino）與香港資深音樂巨匠台灣搖滾天后林曉培（Shino）與香港資深音樂巨匠鄧建明（Joey Tang）將於2025年11月30日在觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03聯手呈獻「林曉培 x 鄧建明起勢搖滾演唱會」。繼二人多次合作後，這次將移師至香港舞台，結合台灣及香港兩位搖滾天王天后的音樂能量，為樂迷帶來一場充滿熱情與回憶的搖滾之夜。

台灣搖滾天后林曉培。

經典再續：台港搖滾的完美結合

林曉培與鄧建明的合作緣起於多年前的音樂節目錄影，其後二人多次同台演出，默契十足。本年8月，林曉培更獲邀擔任「太極樂隊40週年巡迴演唱會江門站」的嘉賓，再次點燃雙方的音樂火花。林曉培表示：「Joey是一位非常資深的前輩，但親切得像個大哥哥。音樂上我們不需要太多溝通，就能找到默契，這次合作讓我感到非常榮幸和興奮！」

鄧建明同樣對此次合作充滿期待：「11月30日，我將與Shino在觀塘海濱帶來一場『起勢搖滾』的演出。我們會演繹多首經典搖滾歌曲，包括80至90年代的懷舊搖滾作品，希望藉此勾起樂迷的美好回憶與共鳴。」

香港資深音樂巨匠鄧建明（Joey Tang）。

至於演唱會歌單，二人則賣關子，不過演唱會海報上出現了多首耳熟能詳的歌曲名稱，包括林曉培的經典作品《娃娃愛天下》、《又不是非要你的愛》、《那又如何》，以及太極樂隊的《留住我吧》、《紅色跑車》、《一加一減你》等。而且二人還將重新詮釋多支經典樂隊的金曲，帶領觀眾重溫搖滾樂的黃金年代。

將於2025年11月30日在觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03聯手呈獻「林曉培 x 鄧建明起勢搖滾演唱會」。繼二人多次合作後，這次將移師至香港舞台，結合台灣及香港兩位搖滾天王天后的音樂能量，為樂迷帶來一場充滿熱情與回憶的搖滾之夜。

經典再續：台港搖滾的完美結合

林曉培與鄧建明的合作緣起於多年前的音樂節目錄影，其後二人多次同台演出，默契十足。本年8月，林曉培更獲邀擔任「太極樂隊40週年巡迴演唱會江門站」的嘉賓，再次點燃雙方的音樂火花。林曉培表示：「Joey是一位非常資深的前輩，但親切得像個大哥哥。音樂上我們不需要太多溝通，就能找到默契，這次合作讓我感到非常榮幸和興奮！」

鄧建明同樣對此次合作充滿期待：「11月30日，我將與Shino在觀塘海濱帶來一場『起勢搖滾』的演出。我們會演繹多首經典搖滾歌曲，包括80至90年代的懷舊搖滾作品，希望藉此勾起樂迷的美好回憶與共鳴。」

至於演唱會歌單，二人則賣關子，不過演唱會海報上出現了多首耳熟能詳的歌曲名稱，包括林曉培的經典作品《娃娃愛天下》、《又不是非要你的愛》、《那又如何》，以及太極樂隊的《留住我吧》、《紅色跑車》、《一加一減你》等。而且二人還將重新詮釋多支經典樂隊的金曲，帶領觀眾重溫搖滾樂的黃金年代。